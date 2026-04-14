Javier Cercas, Isabel San Sebastián, Miguel Ángel Aguilar, Alicia Vallina encabezan la Feria del Libro de Cáceres

La Feria del Libro regresa este año a Cáceres con una propuesta más amplia y con cambios relevantes en su estructura. El ayuntamiento ha asumido directamente la organización de esta nueva edición, que se celebrará del 21 de abril al 2 de mayo en el paseo de Cánovas, con el objetivo de reforzar una de las citas culturales más consolidadas del calendario local. La programación crecerá tanto en número de actividades como en diversidad de participantes, con más presencia del sector editorial y una oferta pensada para públicos distintos.

La edición de este año sumará un total de 24 presentaciones literarias, además de una agenda complementaria con talleres, contenidos infantiles, cuentacuentos y distintas iniciativas culturales. Entre los nombres más destacados del cartel figuran autores de la talla de Javier Cercas, Miguel Ángel Aguilar, Alicia Vallina, Isabel San Sebastián, Andrés Neuman y Javier Negrete, con la idea de reforzar el peso de esta feria dentro de la agenda cultural de la ciudad.

Novedades

Uno de los cambios más visibles de esta edición será la presencia directa de editoriales a las casetas, algo que no se había producido hasta ahora. Junto a los libreros, contarán con stand propio la Plataforma de Editoriales de Extremadura y la editorial La Moderna, en un formato que amplía la representación del sector del libro dentro del recinto ferial.

También se incorporará por primera vez la ONCE, en una participación que ensancha el perfil de la cita y refuerza su vertiente inclusiva. A ello se sumará el Ateneo de Cáceres, que aprovechará el marco de la feria para presentar su revista anual.

En conjunto, la organización ha previsto 30 módulos de casetas y 19 expositores, lo que dibuja una edición de mayor tamaño y con una presencia más variada de agentes vinculados al mundo editorial. Por su parte, el presupuesto destinado a esta convocatoria asciende a 45.000 euros y contará con el patrocinio de Cajalmendralejo.

Autores y actividades

La programación combinará presentaciones de libros con encuentros, propuestas divulgativas y actividades de animación lectora. Entre ellas sobresale un club de lectura intergeneracional centrado en 'La familia de Pascual Duarte', así como talleres infantiles, recitales poéticos y actividades musicales que acompañarán el desarrollo diario de la feria.

El planteamiento busca consolidar un modelo más abierto, en el que la venta y promoción editorial convivan con actividades culturales dirigidas tanto al público habitual como a familias y nuevos lectores. Esta ampliación de formatos ha sido una de las líneas que el ayuntamiento ha querido subrayar en el acto de presentación.

Más allá de Ifeca

El concejal de Cultura y Comercio, Jorge Suárez, ha defendido que el certamen sale fortalecido en esta nueva etapa. "La Feria del Libro no solo no ha corrido peligro, sino que se ha reforzado y mejorado, con más contenido, más financiación y más oportunidades para el sector", ha señalado.

Durante su intervención, el edil cacereño ha enmarcado esta reorganización en la situación actual de la Institución Ferial de Cáceres (Ifeca), que, según ha explicado, está siendo objeto de un proceso de control de gestión y financiero. A su vez, ha recordado que se ha procedido a la destitución de su director, César Vicho, y que el consistorio trabaja en garantizar la viabilidad futura de la institución.

A partir de ese escenario, el Ayuntamiento de Cáceres ha optado por asumir de manera directa la organización de esta cita cultural. En este sentido, Suárez ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad respecto al resto de eventos que dependían de Ifeca y ha asegurado que citas como 'Extregusta' o 'Cáceres de Boda' seguirán celebrándose "con la misma línea de mejora que estamos aplicando en la Feria del Libro".

Apoyo institucional

La presentación también ha servido para poner en valor la colaboración de otras administraciones en el desarrollo del evento. Suárez ha agradecido expresamente el apoyo de la Junta de Extremadura y de la Diputación de Cáceres, cuya participación ha considerado relevante para sostener una programación más ambiciosa.

Con ese respaldo y con una estructura renovada, la Feria del Libro de Cáceres afrontará su edición de 2026 con más casetas, más expositores y una agenda reforzada, en un intento del ayuntamiento por consolidar la cita y dotarla de un formato con mayor alcance dentro de la vida cultural de la ciudad.