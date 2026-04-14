El obispo de Coria, Francisco Cavero y Tormo, falleció en plena procesión del Domingo de Ramos

El 10 de abril de 1949, este periódico publicó en exclusiva el fallecimiento del obispo de Coria, Francisco Cavero y Tormo, una noticia que conmocionó a la comunidad religiosa y a la población de la época.

Consternación en los actos litúrgicos

El obispo murió de forma repentina mientras participaba en la procesión del Domingo de Ramos, en las inmediaciones de la catedral de Coria. El suceso se produjo en pleno desarrollo de los actos litúrgicos, lo que generó una profunda consternación entre los asistentes y el clero presente.

Un obispo muy querido en la diócesis

Francisco Cavero y Tormo era una figura destacada dentro de la diócesis de Coria, donde ejercía su labor pastoral con dedicación. Su fallecimiento en un acto tan significativo del calendario religioso marcó una jornada especialmente trágica para la ciudad, que vivió con solemnidad y sorpresa la pérdida de su obispo en un momento de gran significado espiritual.