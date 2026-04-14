Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El nuevo PSOEArqueología en BadajozCáceres barro a barrioSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Nuestro pasado

El obispo de Coria, Francisco Cavero y Tormo, falleció en plena procesión del Domingo de Ramos

La noticia del fallecimiento del obispo, publicada por este periódico en 1949, conmocionó a la comunidad religiosa y a la población de Coria debido a la repentina pérdida

Procesión de Domingo de Ramos en el pasado.

Procesión de Domingo de Ramos en el pasado. / El Periódico

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

El 10 de abril de 1949, este periódico publicó en exclusiva el fallecimiento del obispo de Coria, Francisco Cavero y Tormo, una noticia que conmocionó a la comunidad religiosa y a la población de la época.

Consternación en los actos litúrgicos

El obispo murió de forma repentina mientras participaba en la procesión del Domingo de Ramos, en las inmediaciones de la catedral de Coria. El suceso se produjo en pleno desarrollo de los actos litúrgicos, lo que generó una profunda consternación entre los asistentes y el clero presente.

Noticias relacionadas y más

Un obispo muy querido en la diócesis

Francisco Cavero y Tormo era una figura destacada dentro de la diócesis de Coria, donde ejercía su labor pastoral con dedicación. Su fallecimiento en un acto tan significativo del calendario religioso marcó una jornada especialmente trágica para la ciudad, que vivió con solemnidad y sorpresa la pérdida de su obispo en un momento de gran significado espiritual.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El trayecto a las playas de Portugal bajará de las tres horas y media con la M-30 de Cáceres
  2. Cáceres se entrega a Fito en uno de los conciertos más multitudinarios en el Hípico
  3. Álvaro Sánchez Cotrina: nuevo líder del PSOE en Extremadura
  4. El Cáceres rinde homenaje a Chipi y vence al Valladolid en un partido cargado de emoción
  5. La calle de Cáceres que vende churros rellenos de jamón ibérico y patatera
  6. El mítico Bar El Miajón de la plaza Mayor de Cáceres se convertirá en un kebab
  7. Un dragón más fiero para un San Jorge más ambicioso, que adelanta desfile en Cáceres
  8. La Orquesta Panorama, con 200 actuaciones anuales, revolucionará Casar de Cáceres con su show musical

El Ayuntamiento de Cáceres alerta de que las obras en la Ronda Sur limitan la evacuación del tráfico en el ferial durante eventos masivos

El Ayuntamiento de Cáceres alerta de que las obras en la Ronda Sur limitan la evacuación del tráfico en el ferial durante eventos masivos

El obispo de Coria, Francisco Cavero y Tormo, falleció en plena procesión del Domingo de Ramos

El obispo de Coria, Francisco Cavero y Tormo, falleció en plena procesión del Domingo de Ramos

Propuestas culturales, sociales y formativas en Cáceres: cine, economía social y curso de cirugía laparoscópica

Propuestas culturales, sociales y formativas en Cáceres: cine, economía social y curso de cirugía laparoscópica

Sale a la venta en Cáceres el palacete 'versallesco' de La Sierrilla: así es por dentro

Sale a la venta en Cáceres el palacete 'versallesco' de La Sierrilla: así es por dentro

La conexión Aldea Moret-Chincha Alta: el motivo por el que niños peruanos acceden a una buena educación

La conexión Aldea Moret-Chincha Alta: el motivo por el que niños peruanos acceden a una buena educación

Cáceres: la accesibilidad y la tecnología, claves en la renovación de la red sanitaria local

Cáceres: la accesibilidad y la tecnología, claves en la renovación de la red sanitaria local

La autovía a Monfortinho aspira a situar a Cáceres y La Raya en el centro del mapa ibérico

La autovía a Monfortinho aspira a situar a Cáceres y La Raya en el centro del mapa ibérico

Vox exige al Ayuntamiento de Cáceres un refuerzo en seguridad, limpieza y mantenimiento de espacios públicos

Vox exige al Ayuntamiento de Cáceres un refuerzo en seguridad, limpieza y mantenimiento de espacios públicos
Tracking Pixel Contents