Propuestas culturales, sociales y formativas en Cáceres: cine, economía social y curso de cirugía laparoscópica

Varias opciones culturales en la ciudad.

La Filmoteca proyecta 'A Magnificent Life', un homenaje animado a Marcel Pagnol

La Filmoteca proyecta este martes a las 20.30 horas A Magnificent Life, una película de animación dirigida por Sylvain Chomet que realiza un recorrido por la vida y obra de Marcel Pagnol, una de las figuras más destacadas de la cultura francesa del siglo XX.

La cinta reconstruye su trayectoria desde sus inicios en Marsella hasta su consolidación como dramaturgo, novelista y cineasta, mostrando su capacidad para transformar la vida cotidiana en relatos universales. Asimismo, pone en valor su innovación en el lenguaje cinematográfico y su sensibilidad hacia las historias humanas. Con una narrativa cuidada y un estilo visual expresivo, la película se presenta como un homenaje al legado de Pagnol y a su influencia en el cine europeo.

Cáceres acoge la jornada 'Conecta, crea y emprende' sobre economía social

El Complejo Cultural San Francisco de Cáceres acogerá el próximo 15 de abril la jornada 'Conecta, crea y emprende. La Economía Social en Extremadura', una iniciativa impulsada por Acción contra el Hambre Extremadura. Se trata de un evento gratuito y abierto al público que se desarrollará de 09.30 a 13.45 horas, y que tiene como objetivo dar a conocer proyectos locales con impacto social, fomentar la creación de redes de contacto y promover nuevas formas de emprendimiento.

Durante la jornada, los asistentes podrán participar en espacios de diálogo dinamizados por Ana Gorostegui, así como en un concurso de ideas emprendedoras y la visita a stands de productores organizados por Actyva Cooperativa. Además, el encuentro busca poner en valor una economía más cercana, humana y sostenible a través del intercambio de experiencias e iniciativas del ámbito de la economía social.

Curso de laparoscopia para ginecólogos

Del 15 al 17 de abril se celebrará un curso formativo dirigido a ginecólogos con escasa o nula experiencia en cirugía laparoscópica, con el objetivo de introducirles en las habilidades básicas de este tipo de abordajes e iniciarlos en la sutura intracorpórea. El programa combinará sesiones teóricas y prácticas a lo largo de tres jornadas. El primer día se abordarán contenidos como la ergonomía en cirugía laparoscópica y el conocimiento del equipamiento e instrumental, además de ejercicios en simulador centrados en corte, disección y sutura intracorpórea.

El segundo día se profundizará en la anatomía del modelo experimental y se realizarán prácticas de ligadura de trompas, ooforectomía, miomectomía y disección vascular, junto a una sesión de visionado de vídeos formativos. La última jornada estará dedicada a la consolidación de las técnicas aprendidas mediante nuevas prácticas quirúrgicas y concluirá con la clausura del curso y la entrega de certificados.