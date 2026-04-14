El PSOE denuncia un “Cáceres de primera y segunda” con 39 millones de euros sin invertir

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado la existencia de un modelo de ciudad con un “Cáceres de primera y de segunda” en función de las inversiones municipales, al tiempo que ha reclamado destinar el remanente de tesorería del Ayuntamiento, cifrado en 39 millones de euros, a corregir el desequilibrio entre los barrios y el centro urbano.

La portavoz socialista, Belén Fernández, acusa al equipo de Gobierno del popular Rafael Mateos de mantener una gestión “nula o escasa” en lo que respecta a las barriadas, lo que a su juicio consolida desigualdades en el acceso a servicios, mantenimiento urbano e inversiones.

El PSOE llevará al pleno una moción para destinar los 39 millones del remanente de tesorería a un plan de reequilibrio urbano, priorizando limpieza, iluminación y seguridad vial

Remanente de 39 millones

Fernández sostiene que el Consistorio dispone de un remanente de tesorería superior a los 39 millones de euros, lo que, según defiende, elimina cualquier “excusa económica” para no impulsar un plan de reequilibrio urbano que atienda las necesidades de los barrios más periféricos.

La iniciativa socialista será llevada al próximo pleno en forma de moción y plantea una reorientación de las inversiones municipales para priorizar actuaciones en limpieza, mantenimiento, iluminación, zonas verdes y seguridad vial.

Fondos europeos y barrios

El PSOE critica también la distribución de los fondos europeos, cifrados en torno a 12,5 millones de euros, al considerar que la mayor parte de estos recursos se concentra en proyectos del centro urbano. Según la formación, alrededor del 80% de estas inversiones se destinan a actuaciones en zonas ya consolidadas, mientras las barriadas quedan en un segundo plano.

Los socialistas alertan de que esta planificación está generando un “urbanismo hostil” en los barrios, con déficit de mantenimiento, problemas de iluminación y deterioro de espacios públicos, lo que incrementa la brecha entre el centro y la periferia.

Plan de reequilibrio urbano

La moción del PSOE propone un plan de reactivación de barrios basado en la planificación por distritos, la mejora de la accesibilidad universal y la creación de entornos escolares seguros. También incluye un refuerzo de la fiscalización de los contratos de limpieza y jardinería.

Asimismo, el grupo municipal plantea un plan de choque contra los llamados puntos oscuros de la ciudad y medidas en materia de movilidad para adaptar el transporte público a las demandas vecinales.

En vivienda, los socialistas proponen estudiar la declaración de zonas tensionadas de alquiler y avanzar en la eliminación del amianto en las barriadas aún afectadas, dentro de una estrategia de regeneración urbana.

La iniciativa se completa con la defensa del modelo de “ciudad de los 15 minutos”, con el objetivo de garantizar que la ciudadanía tenga acceso a servicios básicos a corta distancia y reducir así las desigualdades territoriales en Cáceres.