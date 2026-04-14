Raíces de Extremadura, un vino tinto joven, gana la medalla de oro en los premios CINVE de Cáceres

Raíces de Extremadura, un vino tinto joven creado hace apenas cuatro meses, ha sido galardonado con la medalla de oro en los premios CINVE, celebrados en Cáceres. El vino ha sido elaborado por Paco Lobato, responsable del área técnica tanto en bodega como en viñedo, y por Juan Antonio Baena, encargado de la gestión comercial del proyecto, así como de la organización de formaciones y degustaciones.

Un vino para iniciarse

"Nuestra cara visible del proyecto busca acercarse a un público que habitualmente no consume vino de forma habitual, especialmente a quienes están comenzando a iniciarse en el mundo de las bebidas alcohólicas, como pueden ser los jóvenes a partir de los 18 años. En muchos casos, el primer contacto con el vino llega a través de referentes familiares, como abuelos o tíos, que invitan a probarlo en alguna ocasión. Sin embargo, esos primeros acercamientos suelen darse con vinos más complejos, con notas astringentes, que no siempre resultan agradables para quienes no están acostumbrados. En este sentido, nuestro vino pretende romper con esos esquemas tradicionales, ofreciendo una propuesta más accesible y amable en boca, pensada para que tanto quienes se inician como los consumidores más experimentados puedan disfrutar de un buen vino extremeño, elaborado con dedicación y cariño", afirma Baena.

La emoción de un primer gran reconocimiento

En relación con la medalla de oro obtenida, el experto destaca que los premios CINVE tienen carácter internacional y un alto nivel de exigencia. En este contexto, Raíces de Extremadura compitió en la categoría de vino tinto joven, una de las más competitivas del certamen. El responsable subraya que este reconocimiento supone un importante logro para el proyecto, especialmente al tratarse de su primera participación en un concurso de estas características, lo que refuerza el valor del premio obtenido en este debut. "No nos habíamos presentado a ningún otro concurso, así que para nosotros fue un auténtico impulso de satisfacción ver el nombre de 'Raíces de Extremadura' junto al de grandes referentes del ámbito nacional y también regional. Todo comenzó con la llamada de un amigo que también tiene una bodega, quien me felicitó por el reconocimiento. Yo trabajo en una tienda de vinos, dentro de una empresa familiar, y en ese momento incluso había olvidado por completo la existencia de estos premios. La reacción fue de absoluta sorpresa, no me lo creía. Lo celebré con mi familia entre saltos y emoción, porque es un certamen en el que se catan a ciegas más de mil productos, lo que da aún más valor al reconocimiento obtenido".