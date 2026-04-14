“Estamos resistiendo”: El giro rockero ya beneficia a Extremúsika en Cáceres

El promotor de Extremúsika Carlos Lobo ha presentado este martes en el Foro de los Balbos de Cáceres la próxima edición del festival, que se celebrará los días 30 de abril, 1 y 2 de mayo en el recinto ferial, con nuevo cambio de fechas (el año pasado se celebró en octubre) con el objetivo de reactivar la venta de abonos tras una edición en 2025 que no alcanzó las expectativas previstas; Lobo ha defendido el cambio de rumbo hacia un perfil más rockero, en un contexto que ha descrito como “complejo” para los grandes festivales y ha subrayado la “resistencia” del certamen.

“Nosotros estamos resistiendo y resistiremos porque este festival es una marca de Extremadura”, ha recalcado Lobo. El cartel de esta edición ya fue desvelado hace semanas y no se ha anunciado la incorporación de ningún nuevo grupo.

Carlos Lobo, flanqueado por Bazaga y Mateos, en la presentación de Extremúsika, este martes en el Foro de los Balbos. / Carlos Gil

Abonos y giro rockero

Lobo ha defendido el giro hacia un perfil más rockero como eje vertebrador de esta nueva etapa, en contraste con la apuesta de la edición anterior por sonidos más urbanos y un público más joven (para captar los Gen Z).

El cambio de rumbo de esta edición viene marcado precisamente por la evolución de la venta de entradas, que la organización considera ya en fase de recuperación tras los cambios introducidos en el modelo artístico. Según los datos facilitados, se han vendido casi 14.000 abonos, además de un incremento notable en la venta de entradas por días.

El pasado año, el festival registró una respuesta inferior a la esperada tras apostar por una programación más vinculada a sonidos urbanos (trap y pop), lo que ha llevado a la organización a reorientar su estrategia hacia su identidad original.

El festival afronta así su nueva edición con un modelo reforzado en lo musical: recupera su tercer escenario y afirma estar preparado logísticamente para recibir hasta 35.000 personas en cada jornada (si se cumpliera el máximo de previsiones)

Presupuesto...

La consejera en funciones de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, ha participado en la presentación institucional, destacando el impacto económico y cultural del festival en la ciudad de Cáceres. La Junta de Extremadura aporta 200.000 euros de subvención al festival.

El festival regresará al puente del Primero de Mayo, recuperando su ubicación en primavera tras varias ediciones celebradas en otoño. La organización considera este cambio clave para favorecer la asistencia y consolidar la actividad en la ciudad durante esos días.

Lobo ha puesto el acento en el coste de producción de un festival que reúne a más de 60 artistas en tres jornadas, lo que “exige una estructura organizativa de gran escala”. En la presentación también ha participado el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y la diputada provincial Elisabeth Martín, cuyas instituciones aportan ayudas al festival.

Preguntado por el presupuesto global y el peso de las subvenciones públicas, Carlos Lobo ha evitado concretar cifras, aunque ha insistido en que Extremúsika es un proyecto de “gran envergadura que requiere financiación compartida entre patrocinadores privados e instituciones”.

El festival regresará así a su ubicación en primavera, coincidiendo con el puente del Primero de Mayo, tras varias ediciones celebradas en otoño. La organización considera este cambio clave para favorecer la asistencia y consolidar la actividad cultural y económica en la ciudad durante esos días.

En la presentación también han participado el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y la diputada provincial Elisabeth Martín, junto a representantes institucionales que han reiterado el respaldo al festival. La Junta de Extremadura mantiene una aportación de 200.000 euros en concepto de subvención, dentro de su línea de apoyo a grandes eventos culturales.

Desde la Administración regional se ha puesto el acento en el coste de producción de un festival de estas características, que reúne a más de 60 artistas en tres jornadas, y que requiere una estructura organizativa de gran escala. Las instituciones han defendido la colaboración público-privada como elemento clave para su viabilidad.

Preguntado por el presupuesto global y el peso de las ayudas públicas, Carlos Lobo ha evitado concretar cifras, aunque ha defendido que Extremúsika es un proyecto de gran envergadura que requiere financiación compartida entre patrocinadores privados e instituciones, subrayando el retorno económico y turístico del evento.

Presentación de Extremúsika, este martes en el Foro de los Balbos. / Carlos Gil

Asistencia

El promotor ha destacado también la capacidad del recinto ferial de Cáceres para albergar grandes concentraciones de público, apuntando al objetivo de recuperar cifras cercanas a las ediciones de mayor afluencia, cuando se superaron los 70.000 y 80.000 asistentes.

El festival afronta así su nueva edición con un modelo reforzado en lo musical (recupera su tercer escenario y afirma estar preparado logísticamente para recibir hasta 35.000 personas en cada jornada; si se cumpliera el máximo de previsiones) y con el objetivo de recuperar estabilidad en su venta de abonos, tras un año irregular. La apuesta por el puente de mayo y el retorno al rock se plantea como eje central para consolidar su posición en el calendario cultural extremeño.