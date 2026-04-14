Sale a la venta en Cáceres el palacete 'versallesco' de La Sierrilla: así es por dentro

En una de las urbanizaciones más exclusivas de Cáceres, en plena naturaleza y a solo unos minutos del centro, está en el mercado inmobiliario una de las viviendas más singulares de la capital: el conocido palacete de aire versallesco de La Sierrilla, en el entorno del Olivar Chico de los Frailes, adonde se accede caminando desde la Ronda Norte.

La llamativa mansión de inspiración francesa, que se puede apreciar dando un agradable paseo por los alrededores, está anunciada por 552.481 euros y se adquiere como nuda propiedad, ya que sus actuales dueños conservan el usufructo vitalicio.

Uno de los dormitorios del palacete. / Idealista

El inmueble se presenta en un portal inmobiliario como una de las construcciones más reconocibles de esta zona de chalets de lujo, donde residen principalmente empresarios.

El anuncio lo define como un espectacular palacete de estilo clásico, con un alto nivel de confort y amplias posibilidades como inversión futura, en una de las áreas de mayor valor residencial.

La construcción, distribuida en tres plantas, suma 1.344 metros cuadrados edificados y 338 útiles, con siete habitaciones y cinco baños. Además, dispone de terraza, balcón, plaza de garaje, armarios empotrados y trastero.

Salón de la vivienda. / Idealista

Construida en 1994, entre sus principales atractivos figuran la piscina, el jardín y una pista de tenis o pádel, elementos que refuerzan el carácter señorial de una propiedad pensada para disfrutar del exterior con privacidad. En el interior cuenta con calefacción individual de gas natural, caldera y aire acondicionado, lo que garantiza confort durante todo el año.

La vivienda se levanta en una de las áreas más tranquilas de Cáceres, un enclave valorado por su ambiente relajado, su privacidad y su cercanía tanto a la ciudad como a espacios naturales.

Operación

La operación, no obstante, tiene un detalle importante a considerar: se trata de una venta de nuda propiedad. Esto significa que los actuales propietarios mantienen el usufructo vitalicio de la vivienda, asegurando su uso y disfrute mientras vivan. Para el comprador, la adquisición supone asegurarse a medio o largo plazo la plena propiedad de un inmueble de gran tamaño y marcado carácter, con potencial de revalorización en una de las zonas más cotizadas de Cáceres.

Detalles del interior. / Idealista

En la misma urbanización buscan dueño otras propiedades de 'alto standing' que rondan el millón de euros. En concreto, se venden un chalet de 10 habitaciones en la calle Comarca de Gata por 950.000 euros y otra villa de corte clásico por 850.000, en sendas parcelas de 2.500 metros cuadrados. Cabe indicar, a propósito, que las rentas más altas de la ciudad, con una media de unos 73.000 euros en cada hogar, están aquí.

Por algo menos, entre los 450.000 y 600.000 euros, pueden encontrarse atractivas propiedades independientes con jardín y piscina en Ceres Golf, La Sierrilla ll o R-66, las zonas más cotizadas de Cáceres junto con Macondo y el área de expansión de Vistahermosa. Lujo inmobiliario para bolsillos más que saneados que quieren comodidad, privacidad y tranquilidad a un paso del centro urbano.