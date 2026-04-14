Vox exige al Ayuntamiento de Cáceres un refuerzo en seguridad, limpieza y mantenimiento de espacios públicos

El Grupo Municipal Vox ha registrado una moción para el pleno municipal de este jueves en la que reclama al Ayuntamiento de Cáceres un refuerzo de la seguridad, la limpieza y el mantenimiento de los espacios públicos ante lo que define como un deterioro progresivo en distintos barrios.

Una iniciativa centrada en el estado de la vía pública

La formación sostiene en su moción que vecinos de varias zonas de la ciudad han trasladado "reiteradamente" su preocupación por la acumulación de suciedad, el deterioro del mobiliario urbano, el mal estado de acerados, el abandono de zonas verdes y la proliferación de actos vandálicos. Según Vox, esa situación afecta a la convivencia y a la calidad de vida en Cáceres.

El texto añade que ese escenario no solo proyecta una imagen negativa de la ciudad, sino que también entraña riesgos para la seguridad de los peatones, con especial incidencia, según subraya el grupo, en personas mayores y vecinos con movilidad reducida. La moción vincula además ese deterioro con una creciente sensación de abandono institucional.

Más medios y actuaciones rápidas

Entre las medidas que Vox propone figura el refuerzo inmediato de los servicios de limpieza viaria en las zonas con mayor acumulación de residuos, con un aumento de la frecuencia de actuación y de los medios humanos y materiales.

La iniciativa incluye también la puesta en marcha de un Plan Integral de Mantenimiento Urbano que contemple la reparación urgente de acerados deteriorados, la sustitución y mejora del mobiliario urbano en mal estado y la adecuación de parques y zonas verdes.

En paralelo, la formación plantea crear una unidad específica, o reforzar la brigada municipal ya existente, para intervenir con rapidez en pequeños desperfectos y evitar que se agraven con el paso del tiempo.

Seguridad e incivismo

Otro de los ejes de la moción se centra en la seguridad. Vox pide incrementar la presencia policial en aquellas zonas donde, según expone, se haya detectado una mayor incidencia de actos vandálicos o comportamientos incívicos.

Junto a ello, propone endurecer las sanciones y mejorar su aplicación efectiva frente a conductas que deterioren el espacio público. El grupo defiende que una ciudad cuidada y bien mantenida actúa también como elemento de prevención y ayuda a disuadir este tipo de comportamientos.

Un debate con impacto en los barrios

La moción se debatirá en el pleno municipal previsto para este jueves, según recoge la nota difundida por la formación. El debate volverá a situar en el foco cuestiones de gestión cotidiana especialmente sensibles en los barrios, como el estado de las calles, el mantenimiento del mobiliario, la conservación de las zonas verdes o la percepción de seguridad en el espacio público.

VOX plantea además campañas de concienciación ciudadana orientadas al respeto del espacio público, combinadas con medidas sancionadoras, así como la elaboración de un informe trimestral sobre la situación de limpieza, mantenimiento y seguridad en los distintos barrios de Cáceres. La propuesta queda ahora pendiente de la posición que adopten el resto de grupos municipales durante la sesión plenaria.