Un árbol en Cáceres recuerda a Miguel Ángel Morea Díaz, quien lo cuidó con esmero durante años hasta su muerte

El Parque de Cuidados de Enfermería que une la calle Atahualpa con las de Huaina Capac y Cuauhtémoc es uno de esos lugares preciosos, con sus arboledas, juegos deportivos, infantiles, bancos... que conforman la barriada cacereña de Hispanoamérica, bordeada por grandes bloques de pisos y perpendiculares a la avenida de Isabel de Moctezuma por la que han pasado decenas y decenas de generaciones de cacereños. Sus primeros residentes se instalaron en los pisos construidos por la Obra Sindical del Hogar en diciembre de 1975, cuando aún no habían nacido los barrios de Moctezuma y Los Fratres.

Los bloques de viviendas se asentaron en el terreno que ocupaban unos hornos de cal, una fábrica de ladrillos y vigas de hormigón y un almacén de madera, situado junto a la antigua estación de ferrocarril. "Parecía que nos habíamos ido a vivir a las afueras de Cáceres", cuenta medio siglo después un grupo de vecinos, que recuerda que estaban rodeados de "campo y mucho barro" y que "de la calle Salamanca para abajo no había nada".

Fotogalería | El árbol de Miguel Ángel en Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Los pisos les costaron por aquel entonces una media de 640.000 de las antiguas pesetas. "Parece mentira", dice una vecina cuando echa la vista atrás y recuerda cuándo se instaló en el barrio. Los primeros residentes eran fundamentalmente parejas de recién casados o a punto de casarse. Muchos de aquellos vecinos, entonces niños, siguen viviendo en la barriada y acudiendo cada domingo por la mañana a este parque que en su confluencia con la calle Mulhacén luce una escultura en hierro dedicada al Ilustre Colegio Ofical de Enfermería de Cáceres que tan buena obra desarrolla en la ciudad.

Entre esas calles perpendiculares como Maladeta, se amontonan comercios y locales de hostelería: Pcbox, Sanacán, Tikes, la Cervecería San Jorge, El bocadito de Héctor, la Churrería San Jorge, Jafep (que se dedica a la venta de pintura), Movagas, lo que fue Confecciones Petri, la tienda Deseos, la peluquería de caballeros de Julián, un Fast Food en alquiler, la psicóloga Laura Guerra, CaixaBank...

Escultura al Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres. / Miguel Ángel Muñoz Rubio

Sin olvidar la peluquería Anaís, luego Cimoex (que está cerrado), el taller de joyería Grácor, Zbitt (dedicada a la informática y nuevas tecnologías), la autoescuela Es Drivers, el salón de peruquería de María, que se alquila, el bar Nimba, Patricio Pérez (maestro del embutido) y la peluquería Milano Cosmetics, el salón de peluquería Burbujas, la peluquería de Miriam, el café bar Monterrey y productos profesionales para peluquería y estética Aqua, o el Bar Nueva Alquería.

La carta

El paseo sigue apaciblemente hasta que el corazón nos da un vuelco al encontrarnos con el Brachychiton Populneus, un árbol conocido comúnmente como braquiquito, árbol botella (o árbol botella australiano), kurrajong y, a veces, falso eucalipto. Es un perennifolio nativo de Australia, valorado por su tronco ensanchado en forma de botella que almacena agua y su uso ornamental en calles y parques. Precisamente en su tronco el ejemplar luce este cartel, manuscrito a máquina en un folio protegido por un plástico que lleva por título 'El Brachychiton de Miguel Ángel Morea Díaz'.

El manuscrito dice así: Querido Brachychiton, cuántas veces te cuidó, cuántas veces te alimentó, cuántas veces alimentó tus raíces, cuántas te protegió, te podó y guió para que tu vida fuera larga. Tú eras para Miguel un árbol singular, especial, al que cuidaba con esmero como si de una persona se tratase. Sí, así era él. Claro, trataba a un ser vivo con la diferencia de que no puede moverse, ni expresarse. Ay, si puediera hacerlo. Si pudiera hacerlo, este árbolle daría mil abrazos. Pero para agradecerle tanto, celo, tanto mimo y tanto cuidado.

...Querido árbol, hoy quiero darte una mala noticia. Quiero decirte que su vida se ha truncado, que se ha terminado para siempre. Hace tres años apareció un monstruo en su vida, que el lunes 16 de junio se lo llevó para siempre. Esa vida larga, esa vida longeva que quería para ti, no ha podido ser correspondida. La mala suerte se ha cebado con él y lo mató lentamente.

Para nosotros, y con tu permiso, serás de aquí en adelante el árbol de Miguel. Muchas gracias, te deseamos una larga vida, para que con el proceso de la fotosíntesis, nos des oxígeno para todos, durante muchos años...

...Te querremos y te recordaremos siempre. Serás de aquí en adelante nuestro hermano. Pasaremos a ver en ti a nuestro Miguel lo que nos queda de vida..."

Es imposible que la piel no se ponga de gallina al contemplar la fuerza de este árbol y su significado para la famlia de Miguel y la capacidad de transformación que tiene la naturaleza y la fuerza de los árboles en el ciclo incierto y finito de la vida.