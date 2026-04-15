La Diputación de Cáceres destina 80.000 euros en ayudas para deportistas individuales y por parejas en la provincia

La Diputación de Cáceresha abierto una nueva convocatoria de ayudas destinada a deportistas de la provincia que compiten en modalidades individuales o por parejas, con el objetivo de contribuir a sufragar los gastos derivados de su actividad durante el año 2026. La iniciativa, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) número 70, cuenta con una dotación total de 80.000 euros.

Entre los gastos subvencionables se incluyen desplazamientos, alojamiento y manutención en competiciones oficiales, adquisición de material deportivo, servicios de entrenamiento o fisioterapia, licencias federativas, seguros e inscripciones en pruebas.

Una apuesta por el deporte provincial

Esta línea de ayudas se enmarca en la estrategia del Área de Deportes de la Diputación de Cáceres para apoyar el desarrollo del deporte en el ámbito provincial, especialmente en el medio rural. La institución viene impulsando diferentes programas destinados tanto a deportistas individuales como a clubes y entidades locales, con el objetivo de facilitar el acceso a la práctica deportiva y mejorar las condiciones de quienes compiten a nivel autonómico y nacional.

Entre estas iniciativas destacan los circuitos provinciales de distintas disciplinas, como carreras populares, ciclismo o triatlón, así como programas de dinamización deportiva en pequeños municipios, que buscan fomentar hábitos saludables y promover la actividad física entre la población. Además, la diputación colabora con federaciones deportivas y ayuntamientos en la organización de competiciones y eventos que contribuyen a dinamizar la vida social y económica de los pueblos.

Apoyo al talento y fijación de población

En esta ocasión, podrán beneficiarse de estas ayudas quienes acrediten su condición de deportistas de alto rendimiento en Extremadura, estén empadronados en la provincia, dispongan de licencia federativa en vigor y cuenten con un nivel deportivo igual o superior a 5. En el caso de las disciplinas por parejas, ambos integrantes deberán cumplir los requisitos de manera individual.

Las subvenciones, que tienen carácter prepagable, se establecen en dos tramos. En primer lugar, 1.500 euros para quienes tengan un nivel deportivo entre 5 y 25 puntos, y, por otra parte, 2.000 euros para aquellos que superen ese umbral. La concesión se realizará por orden de solicitud hasta agotar el presupuesto disponible.

Desde la institución provincial se subraya que estas ayudas no solo permiten aliviar la carga económica que supone la práctica deportiva de alto nivel, sino que también contribuyen a visibilizar el talento local y a generar oportunidades en el territorio. Según datos de la propia Institución Provincial, el respaldo a deportistas ha ido en aumento en los últimos años, ampliando tanto las cuantías como el número de beneficiarios.

IMG_20250607_210856_330.jpg / Cedidas

Este tipo de políticas se enmarcan en una estrategia más amplia orientada a fijar población en el medio rural, ofreciendo recursos y oportunidades a jóvenes que desarrollan su carrera deportiva sin abandonar sus municipios de origen. La práctica deportiva, además, se considera una herramienta clave para la cohesión social y la promoción de valores como el esfuerzo, la igualdad y el trabajo en equipo.

El plazo para presentar las solicitudes será de 60 días naturales a partir del día siguiente a la publicación del extracto en el BOP. Las personas interesadas deberán formalizar su petición dentro de ese periodo para optar a una ayuda que, año tras año, se consolida como un respaldo importante para el deporte cacereño.