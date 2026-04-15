Los bomberos vuelven a intervenir en la Biblioteca Central de Cáceres y desalojan a unas 50 personas

Los alumnos universitarios en Cáceres han llegado en la mañana de este miércoles a la Facultad de Filosofía y Letras con sorpresa: los bomberos estaban actuando en la Biblioteca Central del campus.

Junto con la policía, también presente, y una multitud de curiosos que no se quisieron perder, los bomberos asistieron ante una fuga de gas en el edificio.

La puerta de la biblioteca, esta mañana. / Cedida

Alarma contra incendios

Según ha podido saber este diario tras contactar con el Servicio de Extinción y Prevención de Incendios de la Diputación de Cáceres (Sepei), se ha tratado de un pequeño incidente producido por una fuga en el circuito de refrigeración del aire acondicionado que ha hecho saltar la alarma contra incendios. Por este motivo, los efectivos se han desplazado con rapidez hasta el lugar de los hechos, donde han podido comprobar que se ha tratado de una "falsa alarma".

A primera hora

El suceso se ha producido en torno a las 8.50 horas y ha obligado a la evacuación de forma ordenada de unas 50 personas que había en el interior, entre trabajadores y estudiantes. "Tenemos que dar la enhorabuena al personal de la UEx por la buena coordinación en el desalojo", señala Juan Pastor, jefe de guardia del Sepei.

La intervención se ha prolongado durante una hora aproximadamente. Los bomberos, tras comprobar que se trataba "de un gas inerte", han procedido a evacuarlo y el servicio de mantenimiento del campus ha comenzado la reparación del sistema.

Biblioteca

Es la segunda vez que el cuerpo acude a una llamada relacionada con la biblioteca, pues ya el pasado mes de febrero fue evacuada por humo. Al final quedó solo en un susto. En aquella ocasión, los bomberos barajaban todas las hipótesis, incluso que se tratara de una broma. Fue necesario evacuar a unas 60 personas. Aquel día también se creó una gran expectación por conocer la causa del suceso.