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Nuestro pasado

Cáceres en 1950: boda de Carmen Franco y cambios en la dirección del Deportivo Cacereño con implicación municipal

Un año marcado por el enlace de la hija del Caudillo en el Palacio del Pardo y por los relevos en la presidencia del Cacereño, con creciente protagonismo del Ayuntamiento en la gestión del club

Carmen Franco.

Carmen Franco. / Mujerhoy

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

En 1950, el 10 de abril, tuvo lugar en el Palacio del Pardo uno de los acontecimientos sociales más destacados del momento: el enlace matrimonial entre Carmen Franco Polo, hija del Caudillo, y el marqués de Villaverde, Cristóbal Martínez Bordiú. La ceremonia, que congregó a numerosas personalidades del ámbito político, social y eclesiástico, fue solemnemente bendecida por el cardenal primado, otorgándole un carácter de especial relevancia dentro de la España de la época. El acontecimiento fue ampliamente seguido y considerado un símbolo de la proyección pública de la familia del Jefe del Estado, reforzando su presencia en la vida institucional y social del país.

Cambios en la presidencia del Deportivo Cacereño y vinculación municipal

En el ámbito deportivo, ese mismo año también se produjeron movimientos significativos en el seno del Deportivo Cacereño. El 25 de junio, Sanz Catalán fue reelegido como presidente del club, renovando así la confianza depositada en su gestión y continuidad al frente de la entidad. Tan solo un mes después, se produjo un nuevo cambio en la dirección del club, cuando el alcalde de la ciudad fue nombrado presidente del Deportivo Cacereño. Este relevo supuso una estrecha vinculación entre la institución municipal y el club deportivo, abriendo una etapa marcada por una mayor implicación de las autoridades locales en la gestión de la entidad.

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