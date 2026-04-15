Cáceres acoge una jornada de formación en peluquería con expertos de Toni&Guy y el creador de contenido Carlos Ortigosa

El Pro Tour 2026, organizado por L'Oréal Professionnel Paris, hará parada este miércoles en Cáceres con un encuentro enfocado en la formación y las nuevas tendencias del sector de la peluquería. La cita tendrá lugar a las 20.00 horas en el Palacio de Congresos y está promovida y desarrollada por el extremeño Juan Luis Sanguino.

Vocación, experiencia y compromiso regional

Juan Luis Sanguino, natural de Plasencia y de 46 años, lleva más de la mitad de su vida dedicado al mundo de la peluquería. A lo largo de su trayectoria ha mostrado un firme compromiso con Extremadura, con la aspiración de convertirse en un referente en la región y desarrollar en ella su carrera profesional sin necesidad de trasladarse fuera. En la actualidad, trabaja como formador para L'Oréal Professionnel en España, donde se encarga de la capacitación de profesionales del sector, impartiendo contenidos relacionados con coloración, técnica y tendencias.

"Desde que me incorporé a L'Oréal Professionnel, hace ya nueve años, gestiono distintas zonas como Extremadura, Ciudad Real y las Islas Canarias. Siempre he estado vinculado al mundo de la peluquería, me formé en una academia de Cáceres y posteriormente trabajé en diferentes salones, muchos de ellos referentes para mí, donde fui adquiriendo experiencia. Con el tiempo, decidí emprender y abrir mi propio salón en Plasencia, que continúo gestionando junto a mi marido. A lo largo de mi trayectoria no he tenido que marcharme fuera para desarrollarme profesionalmente, he podido construir mi carrera en mi tierra, aunque ello haya requerido un esfuerzo constante", afirma Sanguino.

Formación y tendencias sobre el escenario

Por otro lado, el experto avanza algunos detalles sobre el evento, en el que se darán cita distintos profesionales del sector de la peluquería con el objetivo de formar a otros especialistas a través de la marca, con una destacada presencia de participantes de la región. La jornada abordará aspectos como moda, tendencias, actualidad y marketing, con el fin de actualizar conocimientos y herramientas del sector. Entre los participantes figuran Mara y Ángel, miembros del equipo artístico de Toni&Guy, quienes presentarán su última colección de corte y peinado para 2026, recién llegada desde Londres. Asimismo, Carlos Ortigosa, especialista en coloración capilar y con notable presencia en redes sociales, mostrará las claves del nuevo Dia Light.

Extremadura, una comunidad en avance

Por último, en relación con la visibilidad de la región, Sanguino señala que Extremadura no debería sentirse en desventaja respecto a otras comunidades, motivo por el que apuesta por traer a la región eventos de este nivel. "Me he dado cuenta de que en Extremadura tenemos muchos más recursos de los que a veces creemos, y motivos de sobra para sentirnos orgullosos de ellos. En los últimos años, tanto la provincia de Cáceres como la de Badajoz están avanzando para convertirse en referentes, poco a poco, pero con paso firme. Además, se están desarrollando proyectos e iniciativas muy interesantes en distintos ámbitos. Creo que, juntos, somos más fuertes, y que ese trabajo conjunto está permitiendo posicionar a Extremadura en diferentes sectores, incluso en el de la investigación. Siempre digo que somos la comunidad del futuro".