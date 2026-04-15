Agenda cultural
Cáceres acoge un taller sobre el ritual del té para encontrar la calma
Swing, cine clásico y ritual del té se dan cita en una programación variada con planes para todos los gustos en la ciudad
Opciones diversas en la ciudad.
Cáceres acoge un encuentro social de swing en el Boogaloo Club
Este 15 de abril, la ciudad acogerá una nueva cita para los amantes del baile con el 'Encuentro Social Swing Cáceres'. El evento tendrá lugar de 20.30 a 22.00 horas en el Boogaloo Club Cáceres, un espacio habitual para la música y el baile en la ciudad. La actividad reunirá a aficionados del swing en un ambiente distendido, donde podrán practicar, compartir y disfrutar de este estilo de baile. Se espera la participación tanto de bailarines experimentados como de personas que deseen iniciarse en este género, consolidando así la escena social del swing en la localidad.
El ciclo 'Habla de Cine' revisita el cine mudo y experimental en su sesión 42
Este miércoles, de 21.00 a 22.30 horas, el ciclo 'Habla de Cine' celebrará su sesión número 42 con la proyección y coloquio de El dinero de Judas (1915), una muestra del cine mudo temprano. La sesión incluirá también Too Much Johnson, obra de Orson Welles rodada en 1938. Concebida como acompañamiento teatral, destaca por su estilo experimental, influido por el slapstick y el cine mudo. Durante años se consideró perdida hasta su hallazgo en 2008, lo que la convirtió en una pieza clave para entender los inicios creativos del director.
La Escuela Oficial de Idiomas acoge un taller para descubrir el ritual del té
La Escuela Oficial de Idiomas organizará el próximo 16 de abril, de 17.00 a 18.00 horas, el taller El Ritual del Té, una actividad pensada para quienes buscan una experiencia de calma y conexión a través de esta tradición. El encuentro se celebrará en el espacio de Audiovisuales del centro, ubicado en la calle Gómez Becerra, 6, y ofrecerá a los asistentes una hora dedicada a la armonía, la pureza y la degustación del té. La actividad invita a detener el ritmo diario y sumergirse en una práctica que combina cultura, relajación y bienestar.
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