Cáceres allana el camino para un nuevo polo comercial entre Carrefour y Leroy Merlin

El Ayuntamiento de Cáceres llevará este jueves al Pleno municipal de abril una proposición de Alcaldía que supone un paso clave para el desbloqueo del proyecto comercial impulsado por la empresa andaluza Bogaris junto al entorno del Carrefour y el Leroy Merlin, en la zona de la N-630.

Solicitud al Ministerio

La iniciativa municipal plantea solicitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA) la cesión gratuita y sin contraprestaciones del tramo de la N-630 comprendido entre la glorieta de Donantes de Sangre y la del Ferrocarril, entre los puntos kilométricos 553+090 y 554+622, con una longitud total de 1.532 metros. Se trata de un ajuste técnico respecto al acuerdo previo, cuyo objetivo es dejar expresamente recogido el carácter gratuito de la cesión del vial al consistorio.

Este movimiento administrativo es relevante porque afecta directamente al principal condicionante que ha frenado el desarrollo del proyecto: la ordenación de los accesos al futuro parque comercial, previsto entre los actuales espacios de Carrefour y Leroy Merlin, en una de las principales áreas de expansión urbana y comercial de la ciudad.

El expediente llevaba meses condicionado por la titularidad del tramo de carretera, actualmente dependiente del Estado, lo que impedía su tratamiento como viario urbano y, por tanto, la aprobación completa del desarrollo urbanístico asociado al ámbito. Según el equipo de Gobierno local, la cesión es imprescindible para garantizar la entrada y salida de vehículos conforme a normativa y permitir la continuidad de la tramitación urbanística.

El acceso, último escollo para el desarrollo urbanístico

El proyecto se encontraba pendiente de este único requisito, que ha obligado a ajustar la redacción del acuerdo para cumplir las exigencias del MITMA. Una vez incorporada la precisión sobre la gratuidad de la cesión, el ayuntamiento considera que se elimina el principal escollo administrativo del expediente.

En este contexto, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha señalado a el Periódico Extremadura que la finalidad del trámite es “dejar claramente establecido el carácter gratuito de la cesión del tramo”, un paso que permite avanzar en la transformación de la vía en un eje urbano integrado en la planificación municipal. También ha subrayado que “una vez que el ayuntamiento disponga de la cesión del vial, el proyecto quedará encarrilado urbanísticamente”, quedando el desarrollo posterior en manos de los promotores.

El regidor ha insistido, además, en que el acceso era el elemento crítico del proyecto, ya que sin esa conexión viaria no era posible completar la ordenación del sector. “El acceso es el único escollo real del proyecto”, ha señalado, en referencia a la situación administrativa que ha mantenido paralizado el expediente durante meses.

Superado este trámite, el consistorio considera que el proyecto podrá avanzar hacia las siguientes fases urbanísticas, entre ellas el estudio de detalle y la posterior urbanización del ámbito. A partir de ahí, será la empresa promotora la que deba activar la inversión y el desarrollo del parque comercial.

El Pleno de este jueves se presenta así como un punto de inflexión para un proyecto estratégico que busca consolidar un nuevo polo de actividad comercial en la ciudad, en un entorno ya vertebrado por grandes superficies y con alta accesibilidad.

Punto muerto

El desarrollo del proyecto se encontraba en punto muerto, ya que no se había definido el acceso más adecuado al parque comercial. Posteriormente, la empresa Bogaris deberá adaptar el proyecto conforme al acceso al parque comercial consensuado con la Demarcación de Carreteras y que estará localizado entre las dos glorietas (Donantes de Sangre y la del Movimiento Scout). Bogaris es una empresa especializada en la promoción, desarrollo y gestión de proyectos en los sectores inmobiliario comercial, agroindustria y energías.