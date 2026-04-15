Cáceres involucra a estudiantes de seis institutos en la Agenda Urbana para diseñar el futuro de AldeaLab

El alumnado de seis institutos de Cáceres participará este miércoles 15 de abril en la jornada "Conociendo la Agenda Urbana de Cáceres", una cita con la que el Ayuntamiento busca acercar a los jóvenes a la planificación de la ciudad y recoger propuestas sobre el uso futuro de AldeaLab.

La ciudad se mira desde las aulas

Cáceres llevará este miércoles la Agenda Urbana a las aulas, o quizá a la inversa: serán las aulas las que entren de lleno en uno de los documentos con los que el ayuntamiento quiere ordenar parte de su hoja de ruta para los próximos años. Estudiantes de los IES Al-Qázeres, Norba Caesarina, Hernández Pacheco, García Télez, Ágora y El Brocense participarán en la jornada "Conociendo la Agenda Urbana de Cáceres", prevista en AldeaLab dentro del proyecto educativo intercentros "AldeaLab, Jóvenes que Mueven".

La iniciativa está impulsada conjuntamente por el Ayuntamiento de Cáceres y el IES El Brocense y se integra en la Agenda Urbana de la ciudad. El objetivo, según la información facilitada por el consistorio, es implicar a la comunidad educativa en los procesos participativos y abrir un espacio para que el alumnado formule propuestas sobre su entorno más cercano.

Un reto: pensar un espacio para la juventud

El núcleo de la jornada estará en la presentación de los trabajos realizados por cada centro. El reto trasladado previamente al alumnado ha consistido en imaginar cómo podría configurarse un espacio pensado específicamente para jóvenes dentro de AldeaLab, un enclave que el consistorio quiere convertir en punto de encuentro para iniciativas innovadoras y participativas.

Según ha explicado el concejal de Fondos Estratégicos, Pedro Muriel, las propuestas elaboradas por los estudiantes abordan asuntos como los posibles usos del Open Space, la distribución del espacio por zonas, las actividades que podrían celebrarse allí y las fórmulas para favorecer una participación juvenil estable en el tiempo.

El planteamiento no se limita, por tanto, a una exposición escolar. Lo que se pone sobre la mesa son ideas sobre cómo debería ser un lugar pensado para los jóvenes en una ciudad que, al tiempo que proyecta su candidatura cultural a 2031, trata también de ordenar su crecimiento urbano y social.

De la sostenibilidad a la cohesión urbana

Tras la presentación de propuestas, la programación incluye una sesión de aproximación a la Agenda Urbana de Cáceres y un taller participativo en el que el alumnado trabajará de forma colaborativa sobre varios retos vinculados a la ciudad.

Esas mesas temáticas se centrarán en cuestiones que el ayuntamiento considera estratégicas: sostenibilidad y economía circular, movilidad y cohesión urbana, innovación y emprendimiento, cohesión social y equidad, así como la puesta en valor de los recursos de la ciudad. En la práctica, el encuentro busca traducir a un lenguaje más próximo para los estudiantes conceptos que suelen quedar asociados a la planificación institucional o a los documentos técnicos.

Imagen del programa. / Cedida a El Periódico

Muriel ha señalado que la finalidad de la jornada es acercar al alumnado a la Agenda Urbana como "instrumento estratégico para la planificación sostenible de la ciudad", al tiempo que se refuerzan competencias como el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la participación activa y la capacidad de plantear mejoras para el entorno urbano.

Agenda Urbana y candidatura cultural

La jornada concluirá con la presentación de los siguientes pasos del proyecto. En esa fase tendrán un papel relevante los artistas mediadores dentro de "Generación 31", programa vinculado a la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031. La intención municipal es que esa mediación creativa ayude a acercar los objetivos de la Agenda Urbana al alumnado y a favorecer su comprensión y difusión dentro de la comunidad educativa.

El encaje de esta actividad en ese marco no es menor. En una ciudad que aspira a reforzar su perfil cultural europeo, el consistorio trata de vincular la participación juvenil no solo a la oferta cultural, sino también a la manera en que se diseñan y se imaginan los espacios urbanos.

Muriel ha recordado que la Agenda Urbana es, en palabras del ayuntamiento, el documento que determinará parte de las acciones a desarrollar en los próximos años para construir una ciudad "más moderna y sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental". En ese proceso, ha afirmado, la participación resulta clave, también cuando se traslada a los centros educativos y se pide a los más jóvenes que piensen cómo quieren que sea la ciudad en la que viven.