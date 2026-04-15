Cáceres se prepara para el novenario de la Virgen de la Montaña: fecha, horarios y actos destacados

La Cofradía de la Virgen de la Montaña, patrona de Cáceres, ha preparado una programación de cara al novenario que se va a celebrar a finales de este mes de abril y principios de mayo. La cita cuenta con numerosas sorpresas y la Bajada, que este año se adelanta un día para no coincidir con el desfile de San Jorge, tendrá lugar el próximo martes, 21 de abril.

La historia de la patrona cacereña se remonta al siglo XVII y recibe su nombre por ubicarse su santuario en la sierra de la Mosca, desde donde se puede contemplar toda la ciudad. Todos los años, la Virgen baja cargada por los hermanos de la cofradía y se adentra en la concatedral de Santa María durante nueve días. Vuelve a subir el primer domingo de mayo, coincidiendo con el Día de la Madre. Además, su coronación canónica tuvo lugar el 12 de octubre de 1924 en un multitudinario acto en la plaza Mayor. El año pasado se celebró su centenario y hubo gran cantidad de actos: la imagen fue a todos los barrios de la ciudad.

La Bajada y el pregón

La procesión de Bajada, que se celebra el próximo 21 de abril, cuenta con varios puntos de interés especiales. Saldrá del santuario a las 17.00 horas, pasará por la ermita del Amparo y San Marquino. Llegará a Fuente Concejo en torno a las 19.00 horas, donde las autoridades la recibirán. Después se adentrará a la parte antigua por la calle Caleros, la ermita del Vaquero, la cuesta del Maestre, la plaza de Santiago, las Cuatro Esquinas, la plaza Mayor y llegará a la concatedral en torno a las 22.00 horas. Una vez ahí, arranca el novenario.

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Antes, se habrá celebrado el pregón, pronunciado por Marisol Borreguero Cerezo, el próximo 16 de abril en el Gran Teatro a las 20.00 horas. Entre los días 23 de abril y 1 de mayo se celebrarán predicaciones. Ocupará la Sagrada Cátedra Fray Guillermo Cerrato Chamizo, guardián y custodio del Convento de San Antonio de Padua. Además, será retransmitida por Radio María. El miércoles 23 de abril tendrá lugar la presentación de los niños nacidos durante el año a la Virgen de la Montaña a las 16.30 horas. También ese día, entre las 17.30 y las 21.30 tendrá lugar la campaña solidaria de donación de sangre en el Palacio Episcopal y la recogida de alimentos no perecederos en colaboración con el Banco de Alimentos.

Solidaridad y sorteos

Los días 29 y 30 de abril tendrá lugar una campaña solidaria 'Red Madre' con donación de potitos, leche y cereales de 0 a 6 meses, toallitas, productos de aseo y pañales. Los días 1 y 2 de mayo tendrá lugar el Besamanto (viernes de 8.00 a 00.00 horas y sábado de 8.00 a 23.00) en la concatedral, y la venta de roscas en el Palacio Episcopal. Por último la procesión de Subida saldrá del templo, 3 de mayo, a las 9.00 horas. A su llegada, será la tradicional bendición de los campos en la explanada del santuario.

Además, este año la cofradía ha lanzado un sorteo ante notario de la Tau de San Francisco que la Virgen de la Montaña va a lucir durante todos los días del novenario en la concatedral. El precio de la papeleta es de un euro. También habrá una exposición de mantos entre el 21 de abril y el 2 de mayo en el Palacio Episcopal de Cáceres. Esta muestra destaca por presentar los mantos de la imagen primigenia y ofrece una oportunidad técnica para observar de cerca el patrimonio textil y la evolución ornamental vinculada a esta figura religiosa, permitiendo al visitante analizar piezas que habitualmente no están expuestas al público. Se inaugurará a las 11.00 horas.

Todos los cultos

La programación religiosa en torno a la Virgen de la Montaña ya ha quedado definida para los días de estancia de la patrona en la ciudad. El calendario de cultos se desarrollará entre el miércoles 22 de abril y el domingo 3 de mayo, con un amplio novenario, celebraciones especiales cada jornada y un protagonismo compartido por parroquias, hermandades, asociaciones, centros educativos y colectivos sociales de Cáceres.

FOTOGALERÍA | Besamanto a la virgen de la Montaña en Santa María /

La apertura del programa llegará el miércoles 22 de abril por la tarde con una misa ofrecida por el Banco de Alimentos a las 19.00 horas y otra a las 20.00 organizada por Arema (Asociación de Reyes Magos), durante la que se hará entrega de un nuevo manto a la Virgen.

El jueves 23 comenzarán las misas matinales a las 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 y 13.00 horas. A las 11.00 se celebrará una misa en acción de gracias del Centro de Formación de Tropa, Cefot número 1, y a las 12.00 tendrá lugar la misa de la festividad de San Jorge. Ya por la tarde habrá oficios a las 17.30 y 18.30, rosario y novena a las 19.30, misa solemne y predicación a las 20.00 y una última misa a las 22.00 dedicada a los voluntarios de Cáritas Diocesana.

El viernes 24 se repetirá el esquema de misas de mañana y tarde. La celebración de las 22.00 estará ofrecida por los Guardadores del Señor y vecinos de Malpartida. Un día después, el sábado 25, además de los oficios de la mañana, se han programado una misa del Movimiento Cursillos de Cristiandad a las 10.00 y otra por los Hermanos Franciscanos Cruz Blanca a las 11.00. La jornada concluirá con una misa extremeña a las 22.00 promovida por la Asociación Cacereña de Folklore "El Redoble".

El domingo 26 mantendrá las misas de mañana y tarde, con una celebración a las 17.00 ofrecida por la Hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes. La misa de las 22.00 estará dedicada a la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Coria-Cáceres.

Las mejores imágenes de la Procesión de Bajada de la Virgen de la Montaña / Jorge Valiente

El lunes 27, la misa de las 11.00 será por el Colegio San Antonio de Padua y la de las 22.00 por Renovación Carismática Católica. El martes 28, además de la novena y la misa solemne de las 20.00, se ha reservado la misa de las 17.30 para Confer Coria-Cáceres y la de las 22.00 para el Día Internacional de la Salud y Seguridad Laboral.

El miércoles 29, la celebración de las 11.00 será por el Colegio Diocesano José Luis Cotallo. Ya por la tarde, a las 16.30, tendrá lugar la presentación de niños a la Santísima Virgen de la Montaña. Ese día también se celebrará una misa a las 22.00 por la Asociación Cultural Coro Rociero de Cáceres.

El jueves 30, la misa de las 17.30 estará dedicada al Coro Rociero Virgen de la Montaña de Cáceres y la de las 22.00 a la Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres.

Uno de los momentos más señalados llegará el viernes 1 de mayo, cuando a las 8.00 comenzará el besamanto, que se prolongará hasta la medianoche. Durante esa jornada, la misa de las 17.30 será por la Asociación de Amas de Casa de Cáceres y la de las 22.00 por la Asociación de San Jorge, patrón de la ciudad.

El sábado 2 de mayo continuará el besamanto desde las 8.00 hasta las 23.00. A las 13.00 se celebrará una misa solemne por el Ayuntamiento de Cáceres. Por la tarde, la misa de las 17.30 estará dedicada a los migrantes y refugiados y la de las 20.00 a los directores espirituales, mayordomos, directivos, fundador del culto, fundador de la cofradía y demás hermanos difuntos.

La programación culminará el domingo 3 de mayo con una misa de comunión a las 8.00 y, a las 9.00, la solemne procesión de retorno de la sagrada imagen a su santuario. A la llegada se celebrará la tradicional bendición de los campos, con la que se pondrá fin a uno de los ciclos devocionales más importantes del calendario religioso cacereño.