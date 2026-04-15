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Solidaridad

Después de la Marcha, bicleta: la Bike Cáceres Contra el Cáncer celebra su segunda edición en junio

La modalidad presencial de Bike Cáceres Contra el Cáncer tendrá lugar el 28 de junio con salida desde Le Boutique, y la Asociación Española Contra el Cáncer espera superar los cien participantes de la edición anterior

Imagen de la presentación.

Imagen de la presentación. / Asociación Española contra el Cáncer

Pablo Parra

Cáceres

La Asociación Española Contra el Cáncer en Cáceres ha presentado este martes la segunda edición de la Bike Cáceres Contra el Cáncer, una propuesta que combina deporte y solidaridad con el objetivo de implicar a la sociedad en la lucha contra esta enfermedad.

El evento, de carácter participativo y abierto a todos los públicos, se celebrará los días 26, 27 y 28 de junio y contará con dos modalidades: una virtual, que permitirá sumarse desde cualquier punto del país, y otra presencial en la ciudad de Cáceres.

En la opción virtual, los participantes podrán marcar su propio reto deportivo, recorriendo distancias de 10, 20 o 50 kilómetros —o incluso superiores— y compartiendo su experiencia en redes sociales para dar visibilidad a la iniciativa.

Por su parte, la modalidad presencial tendrá lugar el domingo 28 de junio, con salida a las 9.00 horas desde el establecimiento Le Boutique, situado en la plaza de Islandia. El recorrido previsto será de ida y vuelta hasta Santa Marta, en una jornada pensada para fomentar la participación colectiva y el compromiso social a través del ciclismo.

Objetivos e inscripciones

Durante la presentación, el presidente provincial de la asociación, Pedro Pastor, subrayó el carácter inclusivo de la actividad. “Es un evento abierto a todas las edades y adaptable a cualquier condición física. Lo importante es participar”, señaló, destacando que basta con disponer de una bicicleta y voluntad de colaborar.

La iniciativa se enmarca en el objetivo estratégico de la organización de alcanzar una tasa de supervivencia del 70% en cáncer para el año 2030, una meta que requiere, según Pastor, tanto del impulso a la investigación como de la implicación social. En su primera edición, celebrada el pasado año, la actividad logró reunir a más de un centenar de participantes.

Las inscripciones ya están abiertas, con un coste de 30 euros, e incluyen un maillot conmemorativo. Podrán formalizarse hasta el 24 de mayo o hasta agotar existencias, tanto de forma online como en distintos puntos físicos habilitados en Cáceres y Plasencia. Los tres puntos físicos para inscribirse son la sede de Cáceres (C/ Lima 8, esquina con Antonio Floriano Cumbreño), la sede de Plasencia (C/ Sor Valentina Mirón 47) y Le Boutique (Plaza de Islandia 1, en Cáceres).

Desde la asociación también se ha querido destacar el apoyo de entidades colaboradoras, cuya implicación resulta clave para el desarrollo de este tipo de iniciativas solidarias.

Sensibilización

Con más de siete décadas de trayectoria, la Asociación Española Contra el Cáncer se mantiene como la principal entidad social y privada dedicada a la investigación oncológica en España. Además de financiar proyectos científicos, su labor abarca la prevención, el acompañamiento a pacientes y familias, y la sensibilización social frente a una enfermedad que sigue siendo uno de los principales retos sanitarios.

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Esta nueva cita se presenta solo dos días después de haberse celebrado la Marcha contra el Cáncer, también en Cáceres. Más de 3.000 personas se congregaron este domingo para aportar para la investigación contra la enfermedad, en un 'río verde' de personas que salieron de la plaza Mayor y llegaron, en un recorrido de casi 5 kilómetros, al pabellón Serrano Macayo.

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