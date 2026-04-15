El Festival de las Aves de Cáceres volverá a unir patrimonio histórico y naturaleza en abril de 2026

Cáceres volverá a mirar al cielo esta semana con una nueva edición del Festival de las Aves, que se celebrará los días 17 y 18 de abril de 2026 con jornadas técnicas, rutas guiadas, talleres y propuestas familiares para acercar la biodiversidad urbana a vecinos y visitantes.

Una cita ya asentada en la agenda de Cáceres

La ciudad acogerá la XVI edición del Festival de las Aves Ciudad de Cáceres, una convocatoria que se ha ido haciendo hueco en la agenda turística y cultural local y que vuelve a poner el foco en la relación entre el patrimonio histórico y la riqueza natural del entorno urbano.

Festival de las Aves de Cáceres. / E. P.

El festival, previsto para el viernes 17 y el sábado 18 de abril, plantea una programación abierta a perfiles muy distintos, desde especialistas y aficionados a la ornitología hasta familias y público infantil. La propuesta busca, además, reforzar la imagen de Cáceres como destino vinculado al turismo de naturaleza en una comunidad como Extremadura donde la observación de aves forma parte de su atractivo exterior.

Durante la presentación del programa, el concejal de Turismo, Ángel Orgaz, ha defendido que la cita supone "una apuesta firme por el turismo ornitológico como motor de desarrollo en nuestra ciudad". El edil ha afirmado además que Cáceres reúne "unas condiciones únicas", al combinar un entorno natural de valor, la proximidad de espacios de interés para la observación de aves y un casco histórico en el que estas especies forman parte del paisaje cotidiano.

Un festival con impacto turístico y local

Orgaz ha señalado que ese equilibrio entre naturaleza, ciudad monumental y sostenibilidad permite ofrecer una experiencia "diferenciadora, auténtica y cada vez más demandada" por un visitante que busca calidad. En esa línea, ha enmarcado el festival dentro de la estrategia municipal para diversificar la oferta, combatir la estacionalidad y consolidar un modelo turístico ligado a la conservación del entorno.

La lectura que hace el ayuntamiento va más allá del componente divulgativo. Según ha expuesto el responsable municipal, el evento también contribuye a dinamizar la economía local, al generar movimiento en sectores como la hostelería, el comercio y los servicios vinculados al turismo.

Esa idea conecta con una línea que Cáceres lleva años tratando de fortalecer: aprovechar su condición de ciudad patrimonial sin desligarla de su entorno ambiental. En una provincia donde el turismo de interior y el ecoturismo han ido ganando peso, el festival refuerza una imagen que trasciende el casco histórico y mira también a los parques urbanos, los dormideros y los espacios naturales próximos.

Jornadas técnicas y actividades abiertas a la ciudadanía

La programación arrancará el viernes 17 en el Palacio de los Golfines de Abajo, donde se celebrarán unas jornadas técnicas con especialistas. Allí se abordarán cuestiones como la conservación de aves en entornos urbanos, el seguimiento de especies emblemáticas como el halcón peregrino y el papel de las administraciones en la gestión ambiental y el desarrollo del turismo ornitológico.

A partir de la tarde, el festival se abrirá al conjunto de la ciudadanía con rutas guiadas, observación de aves en distintos puntos de la ciudad, actividades en espacios urbanos y naturales, talleres infantiles, espectáculos divulgativos y otras propuestas culturales vinculadas a la naturaleza.

El sábado 18 concentrará buena parte del programa, con actividades desde primera hora de la mañana. Entre ellas figuran rutas de observación en dormideros, recorridos ornitológicos por la Ciudad Monumental y nuevas sesiones en parques urbanos. A lo largo de la jornada también se celebrarán talleres educativos impulsados por asociaciones conservacionistas, actividades familiares, cuentacuentos y representaciones teatrales.

Fotografía, sensibilización y participación

El programa incluye asimismo un concurso fotográfico, exposiciones y una entrega de premios, junto a distintas iniciativas de sensibilización ambiental orientadas a fomentar el conocimiento y la protección de las aves y de su entorno.

En el cierre de la presentación, el concejal ha agradecido la implicación de la Junta de Extremadura, así como la colaboración de entidades y colectivos de la ciudad. También ha animado a la ciudadanía y a quienes visiten Cáceres esos días a sumarse a una cita pensada, según sus palabras, para "descubrir, vivir y formar parte de esta experiencia".