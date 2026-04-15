El IES El Brocense de Cáceres transforma sus aulas en un escenario de terror para innovar en educación

El IES El Brocense de Cáceres se prepara para abrir sus puertas de una manera poco habitual: convertido en un escenario inmersivo donde el cine de terror se mezcla con la educación, la creatividad y la reflexión personal. Todo ello en el marco de su proyecto de innovación educativa, que este curso culmina con una propuesta tan ambiciosa como singular: el 'Brocen Horror Picture Show'.

Lejos de ser un simple evento temático, la iniciativa plantea una experiencia escénica completa en la que el propio centro educativo se convierte en un recorrido narrativo. Pasillos, aulas y espacios comunes se transforman en escenarios inspirados en el imaginario del cine de terror, invitando al público a adentrarse en una historia que va más allá del susto o la tensión.

Un viaje entre el miedo y la identidad

El planteamiento del proyecto introduce un giro conceptual que lo diferencia de otras propuestas similares. No se trata únicamente de enfrentarse a criaturas o situaciones propias del género, sino de explorar el significado simbólico de esos 'monstruos'. La experiencia propone al visitante una reflexión: más que temerlos, reconocerlos como parte de uno mismo.

De este modo, el terror se convierte en una herramienta pedagógica y artística, capaz de conectar con emociones profundas y abrir espacios de diálogo sobre la identidad, los miedos personales o la construcción del yo. Una apuesta educativa que trasciende lo académico para situarse en el terreno de lo vivencial.

Uno de los aspectos más destacados del 'Brocen Horror Picture Show' es su dimensión participativa. Más de 220 personas de la comunidad educativa han estado implicadas en su desarrollo, lo que da cuenta del alcance del proyecto y del trabajo colaborativo que lo sustenta.

Imagen del cartel. / Cedida

Alumnado, profesorado y otros miembros del centro han contribuido en distintas fases: desde la concepción artística hasta la producción escenográfica, pasando por la interpretación, el diseño de espacios o la organización logística. El resultado es una creación colectiva que refleja el talento y el compromiso de toda la comunidad.

Este tipo de iniciativas refuerzan además el sentido de pertenencia al centro, al tiempo que fomentan habilidades como el trabajo en equipo, la creatividad, la comunicación o la resolución de problemas, pilares fundamentales en los actuales modelos educativos.

Dos noches para vivir la experiencia

El evento se desarrollará en formato de pases durante dos jornadas consecutivas. La primera tendrá lugar este jueves a las 20.30 horas, mientras que la segunda se celebrará el viernes a las 21.30 horas.

El acceso se realizará mediante invitación, con el objetivo de garantizar una experiencia organizada y adaptada al formato del recorrido. Desde la organización se ha solicitado a las personas interesadas que confirmen su asistencia con antelación, indicando el día elegido, para poder gestionar adecuadamente las reservas.

El 'Brocen Horror Picture Show' se enmarca dentro de una línea de trabajo del IES El Brocense orientada a la innovación educativa, entendida como una forma de ampliar los límites del aprendizaje tradicional. En este sentido, el proyecto combina disciplinas como las artes escénicas, la narrativa audiovisual y la educación emocional, generando un entorno de aprendizaje interdisciplinar.

Además, iniciativas como esta evidencian el potencial de los centros educativos como espacios culturales abiertos a la comunidad, capaces de generar propuestas creativas con impacto más allá del ámbito escolar.