Un local estratégico en Cáceres: la transformación de la antigua Corsetería Betina en la calle Clavellinas

El histórico local que durante años ha ocupado la Corsetería Betina, en la calle de la Clavellina de Cáceres, está siendo objeto de obras de rehabilitación que han llamado la atención de muchos viandantes en los últimos días. La presencia de un contenedor para la retirada de escombros en plena entrada del establecimiento y la colocación de un cartel de un estudio de arquitectura en una de sus singulares cristaleras han alimentado todo tipo de comentarios sobre el futuro de este espacio, situado en un punto muy visible de la ciudad histórica.

Entre las hipótesis que han circulado estos días ha estado incluso la posibilidad de que el inmueble fuese a dejar de tener uso comercial para convertirse en una vivienda, una opción que ha generado aún más curiosidad por tratarse de un bajo muy reconocible dentro de una de las calles con más tránsito peatonal del centro.

Sin embargo, esa posibilidad ha quedado descartada. La empresa Práctico, encargada de ejecutar la actuación, ha explicado que el establecimiento va a seguir siendo un local comercial y que las obras responden únicamente a la necesidad de poner al día un espacio que arrastraba deterioros tras muchos años de uso.

Una rehabilitación para relanzar el espacio

Según han indicado desde la empresa constructora, el objetivo de la intervención ha sido acondicionar el inmueble para que pueda volver a alquilarse en mejores condiciones. "Lo estamos arreglando para volver a alquilarlo. Llevaba muchos años en uso y necesitaba una rehabilitación porque había desperfectos. El objetivo es ponerlo pronto de nuevo en el mercado", han señalado.

De este modo, la actuación se enmarca en una reforma destinada a mejorar el estado interior del local y facilitar su futura salida al mercado, sin alterar su naturaleza original ni introducir un cambio de uso urbanístico.

La aclaración pone fin, al menos por ahora, a las especulaciones surgidas alrededor de uno de esos espacios comerciales que forman parte de la imagen cotidiana del centro cacereño. El hecho de que las obras se estén desarrollando en un inmueble tan identificable y ubicado en una zona privilegiada ha contribuido a aumentar el interés vecinal por conocer qué ocurría tras las cristaleras.

Cabe recordar que en este inmueble pasó varios años la Corsetería Betina antes de trasladarse al local de 'La Gitana' y para finalmente quedarse en con un establecimiento en la calle Rodríguez Moñino.

Un local en una zona estratégica

La calle de la Clavellina mantiene un importante valor comercial y peatonal dentro del casco urbano, por lo que cualquier movimiento en uno de sus bajos más conocidos suele despertar expectación. En este caso, las obras han servido para reabrir la conversación sobre el futuro de los locales tradicionales del centro y sobre el destino de espacios que, tras años de actividad, buscan una nueva etapa.

Por ahora, lo que sí está claro es que la antigua Corsetería Betina no se transformará en vivienda y que su futuro inmediato pasa por seguir ligada a la actividad comercial. La intención de la propiedad, según la empresa que ejecuta los trabajos, ha sido precisamente esa: dejar el establecimiento preparado para que pueda volver a ocuparse cuanto antes.