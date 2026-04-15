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Partida para 2026

Luz verde al presupuesto del Imas, paso previo indispensable para aprobar las cuentas de Cáceres

El Instituto Municipal de Asuntos Sociales ha aprobado el presupuesto de 2026 con un aumento del 7%, que beneficiará principalmente a mayores y personas sin hogar, con el apoyo del PP y la abstención de Vox

Rafa Mateos interviene este miércoles en el Hogar de Mayores La Bondad. A su lado, Encarna Solís, concejala del Imas.

Rafa Mateos interviene este miércoles en el Hogar de Mayores La Bondad. A su lado, Encarna Solís, concejala del Imas. / Carlos Gil

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El Consejo Rector del Instituto Municipal de Asuntos Sociales ha dado luz verde en la mañana de este miércoles a la aprobación del presupuesto para este 2026, paso previo indispensable para sacar adelante los presupuestos de este año. Lo ha hecho con los votos a favor del PP y la abstención del Grupo Municipal Vox. PSOE y Unidas Podemos se han opuesto, tal y como vienen anunciando durante estos últimos meses, en los que ni siquiera ha habido negociación. El siguiente paso es aprobarlo en comisión y, posteriormente, en pleno.

Este año, la partida contempla un aumento del 7% que está destinado, fundamentalmente, a mayores. Se van a invertir 100.000 euros para este grupo poblacional, que era una de las demandas solicitadas por Vox, duplicando el gasto. También va a subir la cuantía para personas sin hogar, incrementando la partida de 170.000 a 370.000 euros.

Eduardo Gutiérrez y Rafa Mateos, con otros mandatarios de sus respectivos partidos como Óscar Fernández y Laureano León, en una imagen de archivo.

Eduardo Gutiérrez y Rafa Mateos, con otros mandatarios de sus respectivos partidos como Óscar Fernández y Laureano León, en una imagen de archivo. / E. P.

Las líneas de ayudas para personas con discapacidad o para natalidad seguirán existiendo, pero con algunas modificaciones. "Las bases que se aprobaron y que nos exigía el PSOE en 2025 no dieron resultado y el grado de ejecución ha sido bajo", ha señalado el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, durante su visita al Hogar de Mayores La Bondad, donde se están ejecutando mejoras. Sobre estas ayudas a los recién nacidos, cuenta que se volverá a poner a disposición de los padres hasta 125.000 euros.

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Ha salido adelante con la abstención del Grupo Municipal Vox: "Han facilitado la aprobación de esta partida y creo que también lo harán con el presupuesto de Cáceres". Cabe recordar que el aumento en la partida para personas mayores es una de las cuestiones que demandaba el portavoz de la formación ultraderechista, Eduardo Gutiérrez. Ahora se prevé que el ayuntamiento presente el borrador en las próximas semanas.

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