Muere a los 55 años Mari Ángeles Ontalba, profesora de la Escuela Politécnica de Cáceres

La comunidad universitaria de Cáceres despide con pesar a Mari Ángeles Montalba, profesora de la Escuela Politécnica del campus de la Universidad de Extremadura, que ha fallecido a los 55 años el pasado lunes 6 de abril en Sevilla. La docente, vinculada al área de Física, era una figura muy querida tanto por sus alumnos como por sus compañeros, según ha trasladado el propio entorno académico tras conocerse la noticia.

La Escuela Politécnica ha organizado para este miércoles una misa en su memoria que se va a celebrar en el salón de grados del centro y que estará abierta a todo el público. Se espera una asistencia destacada de miembros de la comunidad educativa, entre profesores, estudiantes, trabajadores y personas cercanas a la fallecida, en un gesto de recuerdo y homenaje hacia una docente muy apreciada dentro del campus cacereño.

Duelo en la Politécnica

Desde la Escuela Politécnica se ha querido trasladar además un mensaje de condolencia a los familiares, amigos y compañeros de Mari Ángeles Montalba, cuya muerte ha causado una honda impresión en el ámbito universitario extremeño. La noticia ha corrido rápidamente entre quienes compartieron con ella aulas, proyectos y actividad académica, dejando una sensación de tristeza en el centro.

La profesora desarrollaba su labor docente en la Escuela Politécnica de Cáceres, uno de los centros de referencia del campus de la Universidad de Extremadura en la ciudad. Su fallecimiento ha motivado este acto de recuerdo promovido por el propio centro, que ha querido abrir la convocatoria a toda la ciudadanía.

Mensaje del Centro Nacional de Aceleradores

También el Centro Nacional de Aceleradores, entidad con la que colaboraba Mari Ángeles Montalba, ha expresado públicamente su pesar por la pérdida. En su mensaje de despedida ha subrayado el recuerdo humano que deja entre quienes la conocieron: "Siempre recordaremos la alegría que transmitía y su continua sonrisa".

Ese pronunciamiento se ha sumado a las numerosas muestras de afecto surgidas en las últimas horas en torno a la figura de la profesora, cuya trayectoria ha dejado huella tanto en el plano docente como en el personal.

Un homenaje abierto

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La misa convocada este miércoles en la Escuela Politécnica se presenta así como un acto de homenaje colectivo para recordar a una profesora que ha mantenido una estrecha relación con el campus cacereño y con distintas instituciones científicas. La apertura del acto al público refleja también la voluntad del centro de convertir este momento en una despedida compartida.