Obras en el Camino Llano de Cáceres: 127 viviendas, Atrio y el Parador, afectados por la sustitución de la red de saneamiento

127 viviendas divididas en 15 portales, diez garajes y siete locales comerciales. Ese es el número total de inmuebles que se van a ver afectados por los trabajos de sustitución de la red de abastecimiento de la calle Camino Llano de Cáceres. Pero no solo son los vecinos que allí residen los que se van a ver directamente vinculados. El restaurante Atrio y el Parador de Cáceres tienen en esta céntrica vía sus plazas de aparcamiento para clientes y se han reunido con el ayuntamiento y la empresa que acomete los trabajos para establecer una hoja de ruta con el objetivo de que se generen las mínimas molestias. Los residentes, entretanto, instan al consistorio a dar "un ultimátum" a la empresa para que trabaje con la mayor agilidad posible: "No puede ocurrir lo mismo que en la rotonda del Puente de San Francisco".

Atrio

Según Jose Polo, uno de los propietarios de Atrio, mantuvieron una reunión con el consistorio en la que se les aclaró que se dividiría en dos fases. En la primera apenas se iba a trabajar en la parte baja de la calle y no les iba a afectar al garaje donde están sus plazas de aparcamiento porque se ha revertido el sentido del tráfico de la calle Colón para que los vehículos puedan acceder desde ahí y bajar en dirección a la Ronda de San Francisco en lo que habitualmente es dirección prohibida. También se invierte el tránsito de vehículos en la calle Hernando de Soto. "Esa fase no nos afecta. Es peor la segunda, puesto que se tiene que ir viendo según avanza el tiempo", señala. Todavía se desconoce si se irá abriendo la calle por la parte baja según avancen las obras o se mantendrá cortada.

"Nosotros solo hemos pedido que se haga lo más rápido posible. Entendemos que no pueden trabajar los fines de semana porque es una obra privada. En la actuación del Museo de Cáceres, por ejemplo, sí se está haciendo. Pero queremos que se actúe lo más rápido posible. Somos conscientes de que es una obra complicada, pero esperamos que no sea tan problemática como la parte de la rotonda. Esperemos que sea lo menos invasiva posible para los vecinos, los negocios y para nosotros", incide Polo.

Afecciones al Parador

Por su parte, desde el Parador de Cáceres señalan la misma situación: "Nuestro aparcamiento está en la parte más alta de la calle, por lo que va a tardar en afectarnos. Otro problema es la salida por la calle Amor de Dios, puesto que nuestros clientes solían utilizarla y ahora tendrán que subir hacia la plaza Marrón porque la calle Colón se ha invertido". Además, insisten en la importancia de trabajar con la mayor agilidad posible: "Sabemos que el ritmo es lento, pero no ha trascendido cuánto tiempo van a necesitar para la reparación. A nosotros ya lleva tiempo afectándonos porque el acceso por San Francisco lleva casi un año siendo muy difícil", sentencian.

Mientras tanto, los vecinos también están comenzando a emitir presiones. Instan al ayuntamiento a que dé "un ultimátum" a la empresa que acomete las obras para que no tarde tanto tiempo en realizarlas. "Si tenemos que dejar nuestro coche fuera del garaje dos semanas, no hay problema. El problema es que empiece a alargarse cada vez más y al final se prolongue durante más de un mes, por ejemplo. Eso es lo que no queremos", concluye.

Más novedades

También es importante señalar que vuelve a estar abierta al tráfico la calle Profesor Hernández Pacheco hacia la rotonda. La recuperación de este paso devuelve, eso sí, una conexión muy utilizada en el entorno de la plaza de San Francisco y la plaza de Conquistadores, y alivia parcialmente la circulación en una zona que lleva meses condicionada por las obras sobre la red de abastecimiento.

Esa reapertura tiene también efectos sobre el transporte público. Según la información municipal, las líneas 7 y 8 del autobús urbano recuperan su recorrido habitual en los trayectos de vuelta, después de varias alteraciones provocadas por fases anteriores en Ronda de San Francisco y calles próximas.