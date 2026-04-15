El picudo rojo ha acabado con 80 palmeras en apenas ocho años y Cáceres inicia un ataque directo: tratamiento de endoterapia

El Ayuntamiento de Cáceres ha puesto en marcha una nueva campaña contra el picudo rojo, una de las plagas más agresivas que afectan al arbolado urbano y, de forma especial, a la palmera canaria. El consistorio ha activado un tratamiento de última generación basado en endoterapia para intentar contener el avance de un insecto que, desde que se detectó por primera vez en la ciudad en 2018, ya ha acabado con unas 80 palmeras. La cifra supone cerca del 8% del millar de ejemplares censados en la capital cacereña.

La actuación ha sido presentada por el concejal de Medio Ambiente, Pedro Muriel, y por el jefe del servicio de Parques y Jardines, Miguel Durán, que han advertido de la magnitud de una amenaza que no solo afecta a Cáceres, sino a palmeras de todo el país. En la ciudad, la situación obliga a mantener una vigilancia constante sobre una especie muy presente en calles, jardines y espacios verdes.

Galería | Así es la campaña de tratamiento del picudo rojo de Cáceres /

El primer caso localizado en Cáceres apareció en la zona de la Cruz de los Caídos, según ha explicado Durán, y a partir de ese momento la plaga ha ido extendiéndose hasta provocar la pérdida de decenas de ejemplares, tanto públicos como privados. "Desde entonces se han perdido unas 80 públicas", ha señalado.

Una plaga silenciosa y muy destructiva

El picudo rojo es un escarabajo de origen asiático considerado una de las plagas más destructivas del mundo para las palmeras. Sus larvas excavan galerías en el interior del tronco y de la corona y se alimentan de la planta hasta comprometer su supervivencia. El mayor riesgo reside en que ataca la única yema de la palmera, de modo que, si esta parte muere, el ejemplar ya no tiene solución.

Uno de los principales problemas es que los síntomas suelen pasar desapercibidos hasta que el daño ya es importante. A simple vista, las hojas comienzan a marchitarse y la copa puede deformarse o desplomarse, dejando ese aspecto de "paraguas" que delata que la afección se encuentra avanzada. Según ha explicado Durán, cuando aparece el decaimiento de las hojas, la palmera suele estar ya bastante afectada.

En esos casos, el servicio municipal aplica incluso lo que denomina una "cirugía arbórea", que consiste en eliminar toda la parte dañada de la copa y dejar únicamente la yema terminal. Si esa yema vuelve a brotar en pocos días, todavía existen posibilidades de recuperación. Si no lo hace, la palmera se da prácticamente por perdida.

Un tratamiento interno sobre 50 ejemplares

La campaña que ahora se ha puesto en marcha corre a cargo de la empresa concesionaria Talher. El dispositivo se va a aplicar sobre alrededor de 50 palmeras y cuenta con un presupuesto de 6.000 euros. El sistema elegido consiste en realizar cuatro perforaciones con un taladro en cada ejemplar, a una altura aproximada de un metro, para inyectar a través de esos orificios un total de 21 centímetros cúbicos de producto.

Se trata de una técnica de endoterapia, un método que introduce el tratamiento directamente en el interior del árbol. La sustancia se distribuye por la savia y actúa desde dentro sobre la plaga. Durán ha subrayado que una de las ventajas fundamentales de este procedimiento es que evita afecciones externas sobre el entorno, ya que "no hay pulverizaciones" ni aplicaciones sobre la superficie de la planta, sino que todo queda en el interior del ejemplar.

El objetivo es atacar al insecto antes de que destruya la yema y reducir al máximo sus efectos sobre unas palmeras repartidas por distintos puntos verdes de la ciudad. El ayuntamiento considera que este sistema permite mantener un nivel aceptable de control, aunque admite que no existe una garantía total de salvar todos los ejemplares tratados.

La importancia de actuar también en las privadas

Desde Parques y Jardines han insistido además en que la lucha contra el picudo rojo no será efectiva si solo se interviene en el patrimonio municipal. La existencia de palmeras privadas sin tratar favorece la expansión continua de la plaga y limita el alcance de las actuaciones públicas. "Si no se trata en las privadas, no sirve de nada que se trabaje en las públicas", ha advertido Durán.

Junto a la endoterapia, el ayuntamiento también utiliza trampas con feromonas para atraer ejemplares del insecto, aunque el propio servicio reconoce que esa herramienta sirve más para contener que para erradicar el problema. El picudo, según ha detallado el responsable técnico, se guía en gran medida por el olor y actúa especialmente sobre plantas con fibra, como la palmera canaria, una de las especies más vulnerables.

La nueva campaña municipal busca así ganar terreno frente a una plaga que ya ha dejado una huella visible en el paisaje urbano de Cáceres. Después de ocho años de presencia en la ciudad, el picudo rojo sigue siendo una amenaza seria para uno de los árboles más reconocibles de parques, paseos y plazas, y obliga al consistorio a redoblar esfuerzos para evitar que el balance de pérdidas siga creciendo.