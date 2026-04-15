Unidas Podemos propone instalar puntos violeta en la Semana Santa de Cáceres para prevenir agresiones machistas

El Grupo Municipal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Cáceres propondrá en el pleno municipal de este jueves la instalación de puntos violeta durante la Semana Santa, una iniciativa con la que plantea reforzar la prevención, la información y la atención ante posibles agresiones machistas en los días de mayor afluencia en la ciudad.

Una moción para los días de mayor afluencia

El Grupo Municipal Unidas Podemos por Cáceres defenderá en la sesión plenaria una moción para que el Ayuntamiento habilite, al menos, dos puntos violeta fijos durante la Semana Santa y los complemente con equipos de información itinerantes en las zonas de mayor concentración de público.

La formación sostiene en su iniciativa que la Semana Santa de Cáceres constituye la mayor concentración de personas en la vía pública de todo el año en la ciudad. Durante esos días, miles de vecinos y visitantes llenan calles y plazas, especialmente en el entorno del casco histórico, coincidiendo con unos desfiles procesionales que forman parte de una celebración declarada de Interés Turístico Internacional.

En ese contexto, Unidas Podemos defiende que el Ayuntamiento debe garantizar que todas las personas puedan disfrutar de las fiestas y tradiciones "en libertad y seguridad" y advierte de que las aglomeraciones y los eventos multitudinarios pueden convertirse, en ocasiones, en escenarios en los que se produzcan situaciones de acoso o agresiones machistas.

Qué propone Unidas Podemos

La moción reclama la instalación de al menos dos puntos violetas en enclaves estratégicos de gran afluencia durante los días principales de la Semana Santa. A ello suma la presencia de equipos itinerantes, debidamente identificados, para recorrer los puntos con mayor concentración de público durante las procesiones.

La propuesta añade que esos espacios estén atendidos por profesionales con formación específica en igualdad y atención a víctimas de violencia de género, en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y con los servicios de emergencia.

Además, el grupo municipal plantea una campaña institucional previa y durante la festividad bajo el lema "Por una Semana Santa libre de agresiones machistas", con difusión de la ubicación de estos recursos en el programa oficial de procesiones y en las redes sociales municipales. El Ayuntamiento de Cáceres ya ha reforzado este año la difusión y el seguimiento de la Semana Santa con nuevas herramientas informativas para vecinos y visitantes.

Qué es un punto violeta

La iniciativa recuerda que el Punto Violeta es una herramienta promovida por el Ministerio de Igualdad para implicar a la sociedad en la lucha contra la violencia machista y extender información sobre cómo actuar ante un caso de violencia contra las mujeres. La documentación oficial subraya, además, que puede funcionar como espacio de asesoramiento, sensibilización, prevención y actuación en eventos y recintos públicos.

Sobre esa base, Unidas Podemos sostiene que una ciudad "moderna y comprometida con la igualdad" debe dotar a sus eventos más emblemáticos de todas las medidas de prevención posibles. La formación también propone trasladar la iniciativa a la Unión de Cofradías de Cáceres para recabar su colaboración en la difusión de estos espacios seguros entre hermanos y cofrades.

Evaluación posterior

La moción incluye, igualmente, la elaboración de un informe una vez concluida la Semana Santa para evaluar el funcionamiento de los puntos violeta y extraer mejoras de cara a futuras ediciones.

La propuesta llega a un pleno municipal convocado para este jueves. En las últimas semanas, el ayuntamiento ha presentado el dispositivo y las mejoras previstas para la Semana Santa de 2026, una cita con fuerte peso cultural, turístico y económico en la capital cacereña. Ahora será la corporación la que deba debatir si incorpora también este refuerzo preventivo en materia de igualdad y seguridad.