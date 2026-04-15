La terminación de la autovía entre Cáceres y Castelo Branco, clave para el turismo y el empleo

La Alianza Territorial Europea (ATE) celebró este lunes 13 de abril en la Cámara Municipal de Castelo Branco la que define como la reunión ibérica más numerosa de sus dos años de trayectoria. Según la propia plataforma, al encuentro asistieron 60 personas en representación de 40 entidades locales, asociaciones empresariales y miembros de la sociedad civil de ambos lados de la raya, con una reclamación común: que deje de aplazarse la terminación de los 72 kilómetros de autovía pendientes entre Moraleja y Castelo Branco.

El tono del encuentro fue inequívoco. En las intervenciones se repitió la idea de que la falta de ese tramo no responde a un problema técnico, sino a una ausencia de impulso político tanto en la Junta de Extremadura como en el Ejecutivo portugués. La alianza sostiene que, tras 25 años de espera, ya no bastan los anuncios ni los compromisos sin reflejo presupuestario y que el objetivo ahora es que "se escuche el ruido de las máquinas" durante 2026.

ATE enmarca esa reclamación en una obra más amplia: la finalización del nuevo enlace internacional de Madrid a Lisboa, del que asegura que ya están en servicio 518 kilómetros, cerca del 90% del recorrido total, mientras el tramo pendiente sigue bloqueado en el espacio transfronterizo que une el norte de Extremadura y la Beira Baixa.

Las tres medidas acordadas

La primera de las medidas aprobadas fue la convocatoria de una gran concentración ciudadana el próximo 20 de mayo en el Puente Internacional de Monfortinho, en el término portugués de Idanha-a-Nova. La protesta se celebrará en el espacio de la gran rotonda situada en territorio luso y arrancará a las 18.30 horas de Portugal, 19.30 horas en España.

La tramitación de las autorizaciones administrativas recaerá en la presidenta de la Cámara Municipal de Idanha-a-Nova, Elza Gonçalves, mientras que el portavoz de ATE, Francisco Martín, se encargará de la comunicación ante la Subdelegación del Gobierno en Cáceres. La alianza avanzó además que irá anunciando nuevas acciones de difusión y de movilización para favorecer la participación.

La segunda medida es el envío de cartas, ya firmadas y remitidas por correo electrónico en la mañana de este martes, a los presidentes de los 13 grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura y de la Asamblea de la República de Portugal. En esos escritos, las 40 entidades firmantes solicitan "una entrevista en sede parlamentaria, lo antes posible" con los responsables de cada grupo y con miembros de sus respectivas formaciones para trasladar de forma directa sus peticiones y buscar colaboración política.

La tercera acción consiste en reclamar un encuentro de alto nivel entre la presidenta de la Junta, María Guardiola, y el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, o, alternativamente, con el ministro portugués de Infraestructuras y Vivienda, Miguel Pinto Luz, con el fin de fijar el inicio de las obras en 2026, concretar calendarios y presupuestos y abordar la ejecución del nuevo puente internacional sobre el río Erjas. Los cargos citados por ATE coinciden con la actual composición del Gobierno portugués.

Las 40 firmas y el frente institucional y social

En la relación de firmantes figuran las cámaras municipales de Castelo Branco, Penamacor, Idanha-a-Nova y Proença-a-Nova; las diputaciones de Cáceres y Badajoz; y el Ayuntamiento de Moraleja. A ellas se suman las juntas de freguesia de Alcains, Almaceda, Castelo Branco, Escalos de Cima, Louriçal do Campo, Escalos de Baixo, Monforte da Beira, Ninho do Açor, Salgueiro do Campo, Santo André das Tojeiras, Sobral do Campo, Tinalhas y Cima y Retaxo.

También respaldan la iniciativa la Cámara de Comercio e Industria de Cáceres, la Federación Regional PYME de la Construcción y afines de Extremadura (PYMECON), la Asociación de Empresarios de la Beira Baixa (AEBB), la Asociación de Comerciantes y Empresarios de la Beira Baixa (A ACICB), Empresarios de Turismo de Plasencia (ALTUP), la Asociación Nacional de Autónomos y Emprendedores de la España Vaciada (ANAEEV), la Alianza Territorial MSU-Norte de Extremadura, Manifiesto X Plasencia, las asociaciones vecinales AVEPLA e Intramuros-Centro, además de ADISGATA, ARJABOR, ADESVAL, CEDER-CÁPARRA y SOPRODEVAJE, entre otras entidades mencionadas por la propia organización.

La nota difundida tras la reunión añade que, para ampliar información y "por transparencia", se adjuntan como ejemplo las cartas enviadas a los dos grupos parlamentarios mayoritarios de ambos parlamentos, aunque el contenido remitido sería idéntico para todos los destinatarios.

Industria, empleo y despoblación

ATE sitúa la terminación del corredor como una infraestructura decisiva no solo para la movilidad, sino para la economía del oeste peninsular. En su plan de acción para 2026, la alianza vincula la terminación de la EX-A1 con la A-23 a la creación de riqueza, la atracción de nuevas empresas, la mejora de la competitividad de las ya implantadas y la generación de empleo en una zona castigada por la pérdida de población.

Carlos Gil

En ese discurso aparece de manera reiterada la despoblación. La plataforma considera que la ausencia de una conectividad "del siglo XXI" está lastrando las oportunidades del norte de Extremadura y de la Beira Baixa y sostiene que ese déficit frena tanto la implantación empresarial como la consolidación de actividad industrial, agroalimentaria y logística. La reivindicación, por tanto, no se limita a cerrar una infraestructura pendiente, sino a convertirla en un eje de reequilibrio territorial en una de las zonas más periféricas de la península.

El turismo, en el centro del argumento

Uno de los bloques con más peso en la reunión fue el del turismo internacional. ATE sostuvo que España recibió en 2025 un total de 96,8 millones de turistas internacionales y Portugal registró 19,7 millones de huéspedes extranjeros, lo que lleva a la plataforma a defender que ambos países sumaron 116,5 millones de visitantes internacionales en un solo año. Las cifras de España y Portugal coinciden con los últimos balances oficiales del INE y de Turismo de Portugal.

Cáceres y Portugal firman la Declaración de Oleiros para impulsar la autovía a Monfortinho y la conexión ferroviaria / Diputación de Cáceres

La alianza subrayó además el impacto económico de ese flujo. El gasto turístico internacional en España alcanzó los 134.712 millones de euros en 2025, según la encuesta EGATUR del INE, mientras Turismo de Portugal informó de un aumento del 5% en las receitas turísticas del sector en 2025.

A partir de ahí, Francisco Martín defendió que el impacto del turismo internacional en Extremadura sigue siendo muy reducido y citó datos del Observatorio de Turismo de la Junta para sostener que en 2025 la comunidad recibió 398.526 turistas internacionales y 705.658 pernoctaciones. La alianza concluye, a partir de esa comparación, que el interior peninsular pierde cada año en torno a un millón de turistas internacionales por la falta de una conexión rápida y continua entre Madrid, el norte de Extremadura y el centro de Portugal. Esa estimación, sin embargo, forma parte del cálculo político expuesto por ATE y no va acompañada en la nota de una memoria metodológica que permita contrastarla de forma independiente.

El corredor que ATE imagina

La plataforma dibuja la futura autovía como un gran corredor turístico entre Madrid y Lisboa por el norte de Extremadura y la Beira Baixa. En esa visión, los viajeros internacionales podrían entrar o salir por los aeropuertos de ambas capitales y recorrer después las ciudades de la Beira Baixa, las aldeas históricas portuguesas, las nueve comarcas del norte extremeño y núcleos como Plasencia, Coria, Cáceres o Mérida.

Jorge Valiente

ATE incluso extiende ese argumento al mercado interno y sostiene que los más de seis millones de habitantes de la Comunidad de Madrid tendrían mucho más cerca las playas del centro de Portugal si ese tramo estuviera completamente operativo. En su planteamiento, la infraestructura debe entenderse como una palanca de movilidad, pero también como una pieza para reordenar flujos turísticos, mejorar la visibilidad del interior y dar escala a un territorio que, a su juicio, tiene patrimonio, gastronomía y naturaleza suficientes para competir, pero no dispone aún de una red viaria terminada.

La presión sube de escala

La reunión de Castelo Branco cierra, por tanto, con una estrategia definida en tres tiempos: movilización ciudadana en mayo, ofensiva parlamentaria inmediata y exigencia de interlocución directa entre los máximos responsables políticos de Extremadura y Portugal. Ese salto busca sacar el debate del terreno de la reivindicación local y llevarlo a una agenda institucional de primer nivel.

Lo que ATE reclama ahora no es solo una nueva declaración de intenciones. Pide fechas, presupuestos, calendario de ejecución y una decisión política clara sobre el nuevo puente internacional de la autovía sobre el río Erjas. Después de años de retrasos, la alianza da por terminada la etapa de los diagnósticos y ha decidido abrir una fase de presión sostenida para que 2026 sea, por fin, el año en que arranque la obra pendiente entre la EX-A1 y la A-23.