La última subasta de la Diputación de Cáceres reparte 85 machos ovinos: "Es un ganado muy bueno"

La finca El Cuartillo, dependiente de la Diputación de Cáceres, ha vuelto a convertirse en punto de encuentro del sector ovino provincial con motivo de una nueva subasta mediante sorteo de ganado Merino Precoz. Una iniciativa que, más allá de la adjudicación de animales, se consolida como herramienta clave para apoyar a los pequeños y medianos ganaderos y fortalecer el tejido rural.

En esta edición, celebrada este martes, se han repartido 85 machos entre 50 explotaciones ganaderas, seleccionadas entre las 71 solicitudes registradas, que sumaban cerca de 300 animales demandados. La alta participación confirma el interés creciente por este programa público, que facilita el acceso a ejemplares de alta calidad genética a precios muy por debajo del mercado.

Galería | Así es el ganado subastado por la Diputación de Cáceres / Pablo Parra

Los animales, valorados habitualmente entre 300 y 400 euros, han sido adjudicados por un precio simbólico de 110 euros, lo que ha sido especialmente valorado por los profesionales del sector. “Es un ganado de muy buena calidad y a un precio muy razonable”, destacaba uno de los adjudicatarios. Otros participantes subrayaban que este tipo de iniciativas suponen “una ayuda espectacular” para mejorar sus explotaciones.

El objetivo principal, coinciden tanto técnicos como ganaderos, es renovar la cabaña y mejorar la genética. “Buscamos calidad y renovar la sangre”, explicaba un ganadero participante, incidiendo en la importancia de introducir nuevos sementales para evitar la consanguinidad y aumentar la productividad.

Más demanda y apuesta por el crecimiento

La diputada de Agricultura y Ganadería, Angélica García, explicó que este año no se han incluido hembras en el sorteo debido a la estrategia de expansión de la propia cabaña provincial. “Estamos en un momento de crecimiento y necesitamos aumentar el número de reproductoras para poder llegar a más ganaderos en el futuro”, señaló.

Angélica García. / Diputación de Cáceres

En este sentido, destacó también el incremento de la participación femenina —14 mujeres, un 28% del total— y la incorporación de jóvenes al sector, factores que consideró fundamentales para garantizar el relevo generacional y fijar población en el medio rural.

Apoyo institucional al mundo rural

Durante el acto, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales, defendió el papel de las instituciones públicas en el respaldo al sector primario. “Trabajar en el campo tiene muchas dificultades, y nuestra obligación es intentar hacer la vida más fácil a quienes sostienen nuestros pueblos”, afirmó.

Morales subrayó además el consenso político existente en torno a estas políticas. “Los 25 diputados, tanto del gobierno como de la oposición, estamos unidos en mejorar la vida de la gente en la provincia”. En este sentido, agradeció el trabajo de los profesionales de las fincas agropecuarias, a quienes atribuyó el éxito del programa.

El proceso de cría y selección de estos animales es minucioso. Así lo explica el capataz de la finca, encargado de garantizar que los ejemplares cumplan con los estándares de la raza Merino Precoz: estructura corporal, calidad de la lana y características genéticas.

Miguel Ángel Morales, con Jesús Solís. / Diputación de Cáceres

Cada animal cuenta con un exhaustivo control genealógico que puede remontarse varias generaciones, lo que asegura su valor como semental. “Lo que no quiero para mí, no lo quiero para los ganaderos”, resumía el responsable de la explotación, Jesús Solís, destacando el compromiso con la calidad.

Además, el trabajo en la finca no se detiene tras el sorteo. El ciclo continúa con la planificación de nuevas cubriciones y la cría de futuras generaciones, en un proceso continuo que combina tradición, conocimiento técnico y adaptación a las demandas del sector.

Una herramienta contra la despoblación

Más allá de la mejora productiva, este tipo de iniciativas tienen un impacto directo en el territorio. La ganadería sigue siendo uno de los pilares económicos de muchas localidades cacereñas, y programas como este contribuyen a mantener empleo y población en zonas rurales.

Ganadero acaricia una oveja. / Diputación de Cáceres

Con cada nueva edición, la Diputación refuerza su apuesta por un modelo de desarrollo ligado al campo, en el que la modernización de las explotaciones y el apoyo a los profesionales se presentan como claves para garantizar el futuro del sector.