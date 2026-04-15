VíaCáceres, la app de Álvaro Cabezas que facilita los trayectos de autobús en Cáceres y su entorno

Álvaro Cabezas Campos ha desarrollado VíaCáceres, una aplicación diseñada para mostrar de forma clara, visual y en una única pantalla los distintos trayectos de las líneas de autobús con origen o destino en Cáceres. En la actualidad, trabaja como webmaster en una agencia de marketing digital de la ciudad. Cuenta con formación como Técnico Superior en Desarrollo Web y también como periodista, lo que le ha permitido combinar habilidades tecnológicas y comunicativas en este proyecto.

"Llevaba un par de años dándole vueltas a la idea de crear algo como VíaCáceres. Aunque yo veía claramente la necesidad, no tenía del todo claro si realmente iba a aportar valor a la gente. Con el tiempo, fui conociendo casos de personas que utilizan casi a diario los autobuses de línea para desplazarse por los alrededores de Cáceres y que dependen, en muchos casos, del típico papel en la parada de su pueblo, que puede quedarse desactualizado rápidamente o, quienes tienen más soltura, de consultar la web de la estación, que no resulta especialmente intuitiva ni ágil. Ahí fue donde entendí que había margen de mejora y que una herramienta más visual, rápida y fácil de usar podía marcar la diferencia. Además, 'VíaCáceres' no es un proyecto cerrado, mi idea es seguir evolucionándolo a partir del feedback de los usuarios, incorporando mejoras, nuevas funcionalidades y más municipios. También quiero transmitir que estoy completamente abierto a sugerencias, propuestas o cualquier duda que pueda surgir. En general, creo que la acogida ha sido bastante buena, incluso mejor de lo que esperaba. Quizá se ha ido un poco de las manos, pero eso, al final, es una señal de que la idea tenía sentido", afirma Cabezas.

Trabajo en el tiempo libre

Asimismo, destaca que el desarrollo ha sido exigente desde mediados de febrero. "Al tratarse de un proyecto personal, he tenido que desarrollarlo en mi tiempo libre, principalmente por las noches y los fines de semana. En total, entre la planificación, el desarrollo, las pruebas y las distintas mejoras, he dedicado aproximadamente entre 40 y 60 horas de trabajo".

El mayor desafío del proyecto

Pero, ¿cuál ha sido la parte más complicada? El desarrollador web explica que el principal reto ha sido la obtención de los datos. Una vez integrados en el sistema, su tratamiento resulta más sencillo, pero la conexión con la fuente debe ser fiable, robusta y garantizar que no se produzcan errores que puedan afectar a la información mostrada al usuario o incluso al funcionamiento de la herramienta. En este sentido, el módulo encargado de extraer y gestionar esos datos ha sido la parte más compleja y, al mismo tiempo, la más esencial del proyecto, ya que sin él la aplicación no podría funcionar.

Una llamada a la digitalización

Por último, Cabezas afirma que era necesaria una aplicación de este tipo en la ciudad. "No solo me refiero a una herramienta que permita consultar esta información de forma sencilla, rápida y accesible, sino también a cualquier otro servicio público básico. En mi opinión, falta dar más importancia a la modernización y a la simplificación del acceso a los servicios que los vecinos utilizan a diario, ya que son los que contribuyen al territorio, lo vertebran y generan bienestar común. Creo que es importante que cada uno, desde su posición, trate de aportar mejoras que contribuyan a la calidad de vida y al entorno en el que vivimos y hemos crecido. Al final, todo se resume en una idea sencilla: si otros lo tienen, ¿por qué no nosotros? Y si yo puedo hacerlo, ¿por qué no intentarlo?".