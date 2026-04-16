Aceras ocupadas, derechos pisoteados: el incivismo frente al Hospital Universitario de Cáceres

En las inmediaciones del Hospital Universitario de Cáceres se repite a diario una escena tan común como preocupante: vehículos estacionados sobre el acerado, obligando a peatones a abandonar el espacio que les corresponde y caminar por la calzada. Lo que para algunos conductores parece una solución rápida —“solo un momento”, “no hay sitio”— se traduce, en realidad, en un acto de profundo incivismo con consecuencias directas para la seguridad y la dignidad de los demás.

Las aceras no son un lujo ni un espacio opcional: son un derecho básico de los peatones. Están diseñadas para garantizar un tránsito seguro, especialmente en zonas sensibles como un hospital, donde circulan personas mayores, pacientes con movilidad reducida, familias con carritos de bebé o ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad. Cuando un coche invade ese espacio, no solo bloquea el paso: expulsa a estas personas a la carretera, exponiéndolas a un riesgo innecesario.

Segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres / Jorge Vaiente

El problema se agrava en un entorno hospitalario. Quien acude a un hospital no lo hace por placer, sino por necesidad. Añadir obstáculos físicos y estrés adicional a una situación ya delicada es una muestra de falta de empatía difícil de justificar. Resulta especialmente alarmante observar cómo personas con muletas, sillas de ruedas o dificultades para caminar se ven obligadas a sortear coches o bajar a la calzada, con el consiguiente peligro.

Más allá de la falta de civismo individual, esta situación pone sobre la mesa una cuestión colectiva: la normalización de conductas incívicas. Cuando aparcar sobre la acera se convierte en algo habitual, se diluye la percepción de gravedad. Sin embargo, no se trata de una simple infracción menor, sino de una práctica que vulnera normas básicas de convivencia y seguridad vial.

Vigilancia

También es necesario señalar la importancia de la vigilancia y la actuación por parte de las autoridades competentes. La presencia de controles, sanciones efectivas y una señalización clara pueden contribuir a disuadir estas conductas. Pero ninguna medida será suficiente si no existe una conciencia ciudadana que entienda que el espacio público es compartido y que su uso indebido perjudica a todos.

Aparcar correctamente puede requerir unos minutos más o una pequeña caminata adicional, pero es un gesto de respeto hacia los demás. La convivencia urbana se construye con pequeños actos cotidianos, y respetar las aceras es uno de los más básicos.

Porque, al final, no se trata solo de coches mal aparcados. Se trata de qué tipo de sociedad queremos ser: una que prioriza la comodidad individual o una que protege a los más vulnerables. Y esa decisión se toma, muchas veces, en algo tan aparentemente simple como dónde dejamos el coche.

El autor es Benjamín Grande Serrano