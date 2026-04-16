El alcalde de Cáceres respeta la sentencia absolutoria del ex jefe de la Policía Local, Benedicto Cacho, y celebra la ausencia de irregularidades

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha mostrado este martes su respeto a la sentencia que ha absuelto al exjefe de la Policía Local, Benedicto Cacho, y a un preparador de academia por la supuesta filtración del examen de una oposición municipal, y ha asegurado que la resolución judicial aporta "tranquilidad" al confirmar que no se ha demostrado ninguna irregularidad en el proceso selectivo.

"Bueno, yo, con respecto a la sentencia, lógicamente, respetarla y una tranquilidad que se haya demostrado desde el punto de vista judicial que no había ninguna irregularidad en el proceso selectivo que se había seguido en el Ayuntamiento de Cáceres", ha señalado el regidor al ser preguntado por este asunto.

Mateos también se ha referido a la situación actual de Benedicto Cacho dentro de la plantilla municipal. Según ha explicado, el que fuera jefe de la Policía Local solicitó de forma voluntaria el pase a segunda actividad y continuará desempeñando funciones de carácter administrativo. "Con respecto a su situación personal, él solicitó de forma voluntaria el pase a segunda actividad, es un agente en segunda actividad que realiza labores fundamentalmente administrativas y, por lo tanto, ahí va a seguir desempeñándolas", ha indicado.

La valoración del alcalde se ha producido después de que haya trascendido la sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres, que ha absuelto tanto a Cacho como al profesor de academia que también se sentó en el banquillo por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con el examen de acceso a la Policía Local.

Una causa por la supuesta filtración del examen

El caso se ha centrado en una prueba del sistema de oposición libre para cubrir ocho plazas de agente de la Policía Local de Cáceres, celebrada en septiembre de 2022. La Fiscalía sostenía que el entonces jefe policial y el preparador de una academia habían compartido con varios alumnos el contenido del examen, comprometiendo supuestamente la igualdad y la transparencia del proceso selectivo.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal había solicitado dos años y seis meses de prisión para Benedicto Cacho y cinco años para el profesor. La acusación entendía que ambos habían facilitado información reservada sobre la prueba a algunos aspirantes, extremo que finalmente no ha quedado acreditado para el tribunal.

La sentencia de la Audiencia Provincial ha concluido, sin embargo, que no existen pruebas suficientes para destruir la presunción de inocencia. La Sala ha incidido en que una condena exige una prueba de cargo "sólida, concluyente e inequívoca", algo que, a juicio del tribunal, no se ha producido en este procedimiento.