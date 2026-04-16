La Alianza Norte de Extremadura y Beira Baixa pide a la Asamblea extremeña y portuguesa la autovía entre Cáceres y Castelo Branco

La Alianza Territorial Europea (ATE) Norte de Extremadura y Beira Baixa ha remitido una petición de reunión a los cuatro grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura: PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura, con el objetivo de trasladarles de forma directa sus demandas sobre la conexión viaria de alta capacidad entre el norte extremeño y el interior de Portugal.

Según expone en una carta fechada el 13 de abril de 2026 en Castelo Branco, el colectivo reclama una entrevista "lo antes posible" con los responsables parlamentarios para buscar apoyo político a una infraestructura que considera estratégica para ambos lados de la Raya. La comunicación dirigida al Grupo Parlamentario Popular va firmada por Francisco Martín y, de acuerdo con el contenido remitido, la misma iniciativa se ha trasladado también al resto de formaciones con representación en la Cámara autonómica.

La entidad señala además que la Cámara Municipal de Castelo Branco ha remitido esta misma demanda a Lisboa, a la Asamblea de la República portuguesa, con la intención de reforzar la presión institucional en los dos países.

Una alianza nacida en Moraleja

La plataforma recuerda que la ATE Norte de Extremadura y Beira Baixa se constituyó el 9 de mayo de 2024, coincidiendo con el Día de Europa, en Moraleja, en la provincia de Cáceres. En esa alianza se integran, según sus promotores, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones empresariales, grupos de desarrollo local y administraciones locales de Extremadura y de la comarca portuguesa de Beira Baixa.

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El planteamiento de fondo es que la cooperación transfronteriza no puede sostenerse solo en declaraciones de intenciones si sigue faltando una conexión rápida entre los dos territorios. Para una parte del norte de Cáceres, esta reclamación no es nueva: la mejora de las comunicaciones con Portugal ha sido durante años una de las grandes asignaturas pendientes para un área que busca ganar población, atraer inversiones y reducir su aislamiento respecto a los grandes ejes peninsulares.

El cuello de botella: 72 kilómetros pendientes

El núcleo de la reivindicación está en la finalización de los 72 kilómetros que, según la carta, quedan pendientes entre la autovía autonómica EX-A1, a la altura de Moraleja, y la A-23 portuguesa, en Alcains, junto a Castelo Branco.

La petición. / El Periódco Extremadura

La alianza sostiene que el nuevo enlace internacional entre Madrid y Lisboa por el norte de Extremadura y el centro de Portugal ya está operativo en 518 kilómetros, lo que equivaldría al 88% del trazado total, y que el tramo no ejecutado es el que impide culminar una vía de alta capacidad con impacto directo en la movilidad, la logística y la actividad empresarial.

En su escrito, los firmantes defienden que esa conexión permitiría generar "más riqueza, más empleo, más desarrollo social" y remarcan que la falta de la autovía coloca en desventaja a empresas, autónomos, administraciones locales y vecinos de este espacio transfronterizo del interior peninsular.

Despoblación, envejecimiento y oportunidad económica

La carta enmarca la petición en un problema bien conocido en amplias zonas de la provincia cacereña: la despoblación y el envejecimiento. La alianza asegura que el territorio lleva años cooperando en esa lucha, pero advierte de que la ausencia de una infraestructura de alta capacidad limita las oportunidades reales de desarrollo.

Pedro Sánchez visita las obras de la autovía Cáceres-Badajoz /

Ese argumento conecta con una preocupación recurrente en comarcas del norte de Extremadura, donde la mejora de carreteras y enlaces se considera una condición básica para fijar población y ampliar el radio de actividad de las empresas. La plataforma plantea que no se trata solo de una demanda de movilidad, sino de una apuesta por la cohesión territorial y por un espacio económico compartido entre Extremadura y Portugal.

En uno de los pasajes de la carta, los firmantes afirman: "Como europeos, le trasladamos que ser menos no resta derechos". La frase resume el tono político y territorial de una reclamación que busca situar esta infraestructura en la agenda parlamentaria extremeña y también en la portuguesa.

Dos años de actividad institucional

La ATE defiende que en estos dos años ha desplegado una intensa actividad institucional y social para visibilizar esta demanda. En el escrito menciona la celebración de dos Encuentros Ibéricos, uno en Moraleja con 140 asistentes y otro en Castelo Branco con 200 asistentes, además de tres reuniones ibéricas en Moraleja, Castelo Branco y Nazaré.

La alianza añade que su propuesta ha recibido respaldo mediante mociones aprobadas en plenos de ayuntamientos y cámaras municipales, así como en las diputaciones de Cáceres y Badajoz, entre otras instituciones.

Con esa trayectoria, el paso dado ahora busca abrir una nueva fase: llevar la reivindicación directamente a los grupos parlamentarios para sondear su disposición a respaldar iniciativas políticas o institucionales que ayuden a desbloquear el proyecto.

Presión política a ambos lados de la frontera

La remisión simultánea de la petición a la Asamblea de Extremadura y a la Asamblea de la República portuguesa evidencia que la estrategia de la alianza pasa por activar interlocución política en ambos países. En la práctica, la plataforma quiere convertir una demanda local y comarcal en un asunto de alcance ibérico.

Para Extremadura, el debate no es menor. La conexión con Portugal ha sido una de las cuestiones recurrentes cuando se habla del papel de la comunidad en los grandes corredores peninsulares. En este caso, el norte de la región reclama no quedar al margen de un itinerario internacional que sus defensores presentan como una oportunidad para reequilibrar el mapa de infraestructuras.

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Por el momento, la iniciativa se encuentra en la fase de solicitud formal de reuniones. La respuesta de los grupos parlamentarios marcará el siguiente paso de una reivindicación que vuelve a situar en primer plano la conexión entre Moraleja y Castelo Branco como una de las grandes demandas pendientes del oeste interior.