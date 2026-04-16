La Asociación Fraternal San Jorge coloca la bandera del patrón en Santa María y comienza un calendario de actos que honran al santo

San Jorge es mucho más que el desfile y la quema del dragón en la noche del 22 de abril. Durante décadas, muchos cacereños han identificado la festividad únicamente con esa escena simbólica, espectacular y cargada de tradición. Sin embargo, la celebración del patrón hunde sus raíces en una historia mucho más amplia y profunda. San Jorge no solo es el patrón de la ciudad de Cáceres, sino que ha sido objeto de antiguas prácticas devocionales que ya se realizaban en los siglos XVI y XVII por la cofradía que llevaba su nombre.

Recuperar ese legado es precisamente la misión que, desde 2015, impulsa la Asociación Fraternal San Jorge. Entre sus principales hitos figura la conmemoración del 16 de abril, fecha en la que se fundó aquella histórica cofradía en el año 1548. La entidad trabaja para reforzar el culto a la figura del patrón, que, paradójicamente, carece en la ciudad de un templo propio o de una imagen expuesta de forma permanente a la devoción pública.

Galería | Así ha sido el acto de colocación de la bandera de San Jorge en el retablo de Santa María / Pablo Parra

Lo más cercano a ese culto, más allá de la pequeña escultura de bronce de la plaza de San Jorge, se encuentra en el retablo de la Concatedral de Santa María de Cáceres. Allí tuvo lugar recientemente la colocación de la bandera del patrón -la cruz roja sobre fondo blanco- en un acto sobrio pero cargado de simbolismo, que marca el inicio de un calendario de actividades cada vez más amplio.

Un programa que crece en torno al patrón

La programación impulsada por la Asociación Fraternal San Jorge para 2026 se extiende a lo largo de varios días con actos que combinan tradición, liturgia y divulgación histórica. Tras la colocación de la bandera, el calendario incluye el pregón oficial el día 18 en la Concatedral.

El 20 de abril se llevará a cabo la colocación oficial de la bandera en el Museo de Cáceres, concretamente en la Casa de los Caballos, mientras que el 21 tendrá lugar el traslado del pendón de San Jorge desde el Palacio de la Generala hasta el Ayuntamiento.

Asociación Fraternal San Jorge. / Pablo Parra

El día grande, el 23 de abril, concentrará los actos más representativos: la procesión cívica desde el Ayuntamiento hasta la Concatedral, la eucaristía, la ofrenda floral al santo y la tradicional bajada de la bandera. La programación se completa con actividades culturales como la presentación de la asociación (24 de abril) y un acto en Fuente Concejo con una procesión hasta la antigua ermita de San Marcos (25 de abril).

El Museo de Cáceres se suma a la celebración

A esta agenda se añade la implicación del Museo de Cáceres, gestionado por la Junta de Extremadura, que ha organizado una programación especial del 20 al 30 de abril con el objetivo de acercar la figura de San Jorge y el patrimonio local a todos los públicos.

Entre las propuestas destaca la instalación del tradicional dragón de San Jorge, elaborado por alumnado del Colegio María Auxiliadora, así como la colocación de la bandera de la Asociación Fraternal en la fachada del museo. Además, se desarrollarán jornadas de puertas abiertas en torno a la exposición 'La Bandera del Concejo de Cáceres (Pendón de San Jorge)', con visitas guiadas entre los días 21 y 26.

La bandera de San Jorge, frente al retablo. / Pablo Parra

El programa incluye también actividades familiares, como el teatro de marionetas Romance en la Mansaborá (21 de abril), y citas culturales como el concierto de música medieval del grupo Milo Ke Mandarini el día 22. Ese mismo día se celebrará una jornada especial para dar a conocer la bandera del concejo.

La agenda cultural se completa con la presentación de la Asociación Fraternal San Jorge el 24 de abril y, ya el día 30, la presentación del libro Disonancias, de María Isabel Patrón Fajardo.

Tradición, patrimonio y participación ciudadana

Con este conjunto de iniciativas, Cáceres refuerza una visión más amplia y rica de su patrón. La fiesta de San Jorge deja de ser un único acto para convertirse en un ciclo cultural y religioso que combina historia, participación ciudadana y divulgación patrimonial.

La implicación de instituciones como el Museo de Cáceres y el trabajo continuado de la Asociación Fraternal evidencian un objetivo común: recuperar el significado original de la festividad y consolidarla como una de las grandes señas de identidad de la ciudad.