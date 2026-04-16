Autobuses desde Cáceres para la manifestación del 18 de abril en defensa de policías y guardias civiles

Jupol, Jucil y Jusapol han intensificado en Cáceres la movilización para la manifestación convocada este sábado, 18 de abril, en Madrid, una protesta con la que pretenden reclamar una jubilación "digna" para policías nacionales y guardias civiles, además de una equiparación salarial "real" con otros cuerpos policiales.

Según han informado las tres organizaciones en una nota de prensa, desde la provincia cacereña ya se han fletado autobuses para facilitar el desplazamiento de agentes a la capital dentro de un operativo coordinado en toda España. Los convocantes han enmarcado esta cita en una movilización estatal con salidas organizadas desde todas las provincias.

El foco cacereño se sitúa así en la respuesta del colectivo en la provincia, desde donde se prevé la salida de policías nacionales, guardias civiles y simpatizantes que quieren sumarse a una protesta que las entidades presentan como una de las mayores de los últimos años en el sector.

Salidas desde Cáceres hacia Madrid

Las organizaciones han señalado que el dispositivo de viaje pretende evitar que la distancia o el coste económico impidan acudir a la manifestación. En este sentido, han explicado que, además de los autobuses organizados, habrá agentes que viajarán por sus propios medios.

Jupol, Jucil y Jusapol han sostenido que la convocatoria no se limita a Madrid, sino que nace "en cada comisaría, en cada cuartel y en cada provincia de España", por lo que han querido subrayar el peso de territorios como Cáceres en la protesta.

Desde las entidades convocantes también se ha hecho un llamamiento a otras organizaciones sindicales, asociaciones profesionales y a la ciudadanía para que respalden la manifestación. Según la nota remitida, la protesta cuenta con el apoyo de colectivos como CSIF, la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), Nuestro Corazón por Bandera y Una Policía para el S.XXI.

Reivindicaciones sobre jubilación y salarios

La manifestación del 18 de abril se articula en torno a dos reclamaciones principales. Por un lado, las organizaciones exigen que se regule la jubilación anticipada de los policías nacionales incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social. Por otro, reclaman que se complete la equiparación salarial con las policías autonómicas.

En su comunicado, han vinculado la convocatoria al procedimiento de ejecución forzosa activado por el Tribunal Supremo para obligar al Gobierno a desarrollar la regulación de la jubilación anticipada de los policías nacionales. A juicio de los convocantes, el retraso en la aprobación del Real Decreto mantiene una situación de desigualdad respecto a otros cuerpos.

También han denunciado diferencias retributivas y de condiciones de retiro frente a policías autonómicas como los Mossos d'Esquadra, la Ertzaintza o la Policía Foral de Navarra. Según exponen, esa situación genera un "agravio comparativo" para policías nacionales y guardias civiles.

Críticas al Gobierno y aviso de más movilizaciones

Las tres organizaciones han atribuido la convocatoria al malestar existente dentro del colectivo por lo que consideran incumplimientos del Ejecutivo y falta de voluntad de diálogo del Ministerio del Interior. En este contexto, han advertido de que la protesta de este sábado no será una acción aislada, sino parte de una estrategia de presión "social, institucional y judicial".

Los convocantes han defendido que mantendrán las movilizaciones hasta lograr, según sus propios términos, una jubilación justa, una retribución equiparada y un mayor reconocimiento profesional para policías nacionales y guardias civiles.

Con la mirada puesta en Madrid, Cáceres se suma así a una convocatoria de alcance nacional en la que las organizaciones esperan escenificar en la calle la unidad del colectivo y trasladar al Gobierno la magnitud del malestar existente entre los agentes.