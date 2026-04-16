El Ayuntamiento de Cáceres finaliza las obras de mejora en los caminos públicos de Rincón de Ballesteros

El Ayuntamiento de Cáceres ha finalizado los trabajos de mejora y reparación en varios caminos públicos de la pedanía de Rincón de Ballesteros, en concreto en las vías de Arrancajaras y el camino que conecta Romas con Arrancajaras. La actuación se enmarca dentro del plan municipal de conservación de infraestructuras rurales, con el objetivo de garantizar su uso en condiciones de seguridad.

Las obras han permitido recuperar la funcionalidad de unos caminos que presentaban un importante estado de deterioro. En algunos tramos, la presencia de socavones, cárcavas y baches, junto a los daños provocados por el agua y la baja resistencia del terreno, había llegado incluso a impedir el tránsito.

Para solucionar estos problemas, se han llevado a cabo trabajos de perfilado del firme, relleno de zonas degradadas y adecuación de cunetas, mejorando así tanto la accesibilidad como la seguridad, especialmente para los vecinos de la zona y las explotaciones agrícolas que dependen de estas vías.

Así se encontraba el camino antes de la actuación. / Ayuntamiento de Cáceres

Las actuaciones han sido ejecutadas por la empresa concesionaria Santano sobre caminos de superficie de tierra con restos de gravas y zahorras, que requerían una intervención integral. En concreto, los trabajos han incluido el rasanteo de la explanada, la limpieza y excavación de cunetas en los puntos necesarios, así como la aportación de material granular para reforzar las zonas más dañadas.

Atención continua

El concejal de Fomento, Víctor Bazo, ha destacado la importancia de este tipo de intervenciones para el entorno rural. “El mantenimiento de los caminos es fundamental para garantizar la calidad de vida de los vecinos y facilitar el desarrollo de la actividad económica”, ha señalado, subrayando además el compromiso del consistorio con las pedanías.

Desde el Ayuntamiento insisten en que estas infraestructuras “requieren una atención continua” para mantenerse en condiciones adecuadas, especialmente en un término municipal tan extenso como el de Cáceres.

El concejal Víctor Bazo observa el camino. / Ayuntamiento de Cáceres

En términos técnicos, la intervención ha abarcado una longitud total de 4.530 metros lineales, con una superficie tratada de 17.515 metros cuadrados mediante perfilado y aporte de zahorra. Además, se han acondicionado 1.500 metros lineales de cunetas. Los trabajos se han ejecutado en un plazo de dos semanas y han contado con un presupuesto aproximado de 36.000 euros.

Con esta actuación, el consistorio continúa avanzando en la mejora de la red de caminos públicos municipales, con la previsión de seguir interviniendo de forma progresiva en otras zonas del término en función de las necesidades detectadas.