El barrio de Los Miradores de Cáceres

Los Fratres de Cáceres fueron una orden militar y religiosa fundada en 1170 por el rey Fernando II de León para defender la ciudad de Cáceres y sus fronteras tras la Reconquista. Conocidos también como la «Orden de Cáceres» o «Fratres de la Espada», son considerados el origen de la prestigiosa Orden de Santiago. Su función principal era la defensa de la ciudad frente a los almohades y la protección de los peregrinos. En 1174, la mayoría de sus miembros fueron degollados por los almohades en la Torre de Bujaco tras resistir un asedio.Tras la derrota, la orden se reorganizó y se transformó, sentando las bases de la Orden de Santiago. cHoy existe la Asociación «Fratres de Cáceres», un grupo de recreación histórica, esgrima medieval y divulgación cultural que rinde homenaje a los caballeros originales. La historia de los Fratres está profundamente ligada al patrimonio medieval de la ciudad de Cáceres y también al barrio que lleva su nombre.

El blog Naturalmente Cáceres recuerda como "este barrio cacereño, está situado en el distrito centro de Cáceres y en antaño albergó la estación de ferrocarril hasta que, en la década de los 60, se trasladó en su actual emplazamiento. Desde entonces sus terrenos comenzaron a acoger las festividades de Cáceres: la feria de San Fernando a finales del mes de mayo y la de San Miguel en septiembre. Durante décadas, muchos cacereños y cacereñas disfrutaban de las fiestas y se montaban en los “cacharritos” hasta que en 1989 se cambió de ubicación al actual recinto Ferial e Hípico que antiguamente era el descampado que fue campo de aviación durante la Guerra Civil".

Se trata de un barrio relativamente joven que comenzó a construirse a finales de los 90 y donde poco a poco se han ido instalando comercios y servicios. Alberga el Palacio de Congresos de Cáceres y cuenta con pistas deportivas (cerca de la estación de autobuses y de tren), además espacios verdes y plazoletas entre los edificios que forman parte del ecosistema urbano de Cáceres y que aportan mucho color durante todo el año. En esta zona, contamos con dos parques: el de los Fratres y el Parque Federico Reaño García.

¿Por qué no Giner de los Ríos?

El recorrido que hoy propone El Periódico Extremadura se desarrolla a lo largo de la calle Luxemburgo, una de las vías del barrio que entronca la calle Atahualpa y la avenida de Isabel Moctezuma con la de Alemania. Está flanqueada por un solar (propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social) y un gran edificio. El edificio es el Colegio Giner de los Ríos. "¿Han pensado algún nombre? ¿Por qué no Giner de Los Ríos?" Esa fue la pregunta que formuló la entonces secretaria general de Educación en Madrid, Martina Cases, a los tres miembros de la Cooperativa Extremeña de Enseñanza Luz que viajaron a la capital en 1994 para solicitar los permisos de apertura de un nuevo centro educativo en la barriada cacereña de Los Fratres.

En el año 1988, la congregación de las Damas Apostólicas del Corazón de Jesús, responsable de la gestión del colegio que las hermanas regentaban en la Casa de los Trucos de la calle General Ezponda, había comunicado al profesorado su intención de abandonar la enseñanza. Ante la posibilidad de perder el empleo, el profesorado decidió organizarse en busca de una alternativa para mantenerlo abierto. Así nació la Cooperativa de Extremeña de Enseñanza Luz, una organización que, a pesar de ser laica, mantuvo en su nombre las raíces religiosas del centro en honor de la fundadora de la congregación de las Damas Apostólicas, Luz Rodríguez-Casanova.

Una vez constituidos en cooperativa, las monjas cedieron la titularidad del centro escolar para que los socios siguieran desempeñando la actividad educativa que dejaban libre las hermanas. Los profesores se percataron de las necesidades y deficiencias que tenía el edificio de la calle General Ezponda y sus inconvenientes para adaptarse a la nueva normativa educativa vigente, debido a la imposibilidad de reformar la infraestructura de un Bien de Interés Cultural como la Casa de los Trucos. La decisión que se tomó fue trasladar el centro educativo. Era necesario buscar un lugar. Fue el que sería director durante los primeros veinte años, Jesús López, quien propuso que se ubicase en la parcela que ahora ocupa el Palacio de Congresos.

Por cierto, Francisco Giner de los Ríos (1839-1915), fue un influyente pedagogo, filósofo y ensayista español, líder del krausismo en España y fundador de la Institución Libre de Enseñanza (ILE) en 1876. Fue el principal impulsor de la modernización educativa española, promoviendo una enseñanza laica, activa y científica que sentó las bases pedagógicas de la Generación del 27

Fotogalería | La calle de los miradores de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Los Fratres es un barrio muy bien desarrollado y urbanísticamente muy bien concebido, puesto que está lleno de plazas, de servicios, de edificios y, sobre todo, que destaca por sus buenas conexiones, comunicaciones y cercanía con el centro. Uno de los bloques de viviendas más emblemáticos de la calle Luxemburgo está en el número 3 y lleva por nombre Los Miradores, de nueve plantas (desde el 1º A al 9º D). El bloque está conformado en torno a una pequeña plaza, que es propiedad privada y conecta con la calle Italia. Destaca por sus vistas extraordinarias.

Empleo

Los negocios se abren paso en la esquina de la calle Luxemburgo con la calle Italia donde nos encontramos Klips Informática, dedicada a la venta de ordenadores, portátiles, componentes... Además, tiene servicio técnico y también de mantenimiento. Igualmente, cuenta con asesoría online y un servicio integral para pymes y autónomos, donde se dedican a la contabilidad, la fiscalidad, los autónomos, el mercantil, el laboral y la facturación y cartera sin coste para sus clientes. Muy cerca, uno de los entornos más bellos y recoletos del barrio: la Plaza de Suecia.

Y en el bloque 3, la barbería: con un nombre (nunca mejor dicho) que le viene al pelo: 'Bloque 3'. Al lado, en el 5, Rubén Santiago, que se dedica a la estética y belleza, la Clínica de Fisioterapia y Osteopatía EnEquilibrio y el despacho del abogado Vicente Vega Martín, que se dedica a accidentes de tráfico civil, penal, militar y contencioso administrativo.

Perpendicular, la calle Gran Bretaña, donde se ubican el Centro de Fisioterapia de Raúl Fernández y la Asociación Regional de Transporte Escolar en Extremadura, Artex. Unas pequeñas escaleritas con acceso adaptado nos llevan directamente a la avenida de Alemania. Ahí se encuentra el Instituto de Salud Integral Kiros, que se dedican al kiromasaje superior, osteopatía integral, reflexología podal, kinesiología, posturología, técnicas miofasciales, técnicas energéticas y técnicas estéticas. Por cierto, que justo en esa esquina de la avenida de Alemania han hecho de un bajo dos apartamentos turísticos.