Un cliente de Cáceres gana 1.000 euros por dar nombre a un Burger King: ahora es 'Casa Los Amores'

Hay sitios que en una ciudad terminan siendo mucho más que un local de comida rápida. Lugares donde se queda, se charla y se repiten costumbres casi sin pensarlo. En Cáceres, uno de ellos es desde ahora 'Casa Los Amores', el nuevo nombre del Burger King de Ruta de la Plata.

El cambio forma parte de una campaña nacional con la que la marca celebra la apertura de su restaurante número 1.000 en España. La iniciativa ha consistido en que 17 clientes, uno por cada comunidad autónoma, pusieran nombre a su establecimiento favorito a partir de su propia historia personal.

En Extremadura, el nombre elegido ha sido el propuesto por Manuel Curiel Alonso, cuya historia fue la más votada. Su premio, además del homenaje al local cacereño que frecuenta con su grupo de amigos, es de 1.000 euros.

'Casa de los Amores' / Cedida

Así, el restaurante de Ruta de la Plata pasa a llamarse de forma simbólica 'Casa Los Amores', en alusión al vínculo de Manuel y los suyos con un espacio convertido con los años en punto de encuentro habitual.

La acción se enmarca en la campaña ‘Burger King es Casa’, con la que la compañía quiere destacar el valor sentimental que algunos de sus locales tienen para sus clientes. En Extremadura, donde la marca está presente desde 1994, Burger King cuenta actualmente con 17 restaurantes y genera más de 500 empleos.

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Cifras en España

En España, Burger King cuenta ya con 1.000 restaurantes, lo que la convierte en una de las cadenas de restauración organizada con mayor presencia territorial del país, con una media de un establecimiento por cada 49.000 habitantes. En Extremadura, mantiene además un fuerte compromiso con el tejido productivo nacional, ya que aproximadamente el 75% de sus compras se realiza a proveedores españoles, especialmente en productos clave como la carne y el pan