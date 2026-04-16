Cáceres se erige como capital nacional de la ética médica con un congreso marcado por los desafíos del siglo XXI

"La medicina sin ética no es medicina, es una tecnociencia". Cáceres se convierte desde este jueves en el epicentro del debate ético en la práctica sanitaria con la celebración del XI Congreso Nacional de Ética y Deontología Médica, una cita que reúne a más de 180 expertos entre congresistas, ponentes y moderadores procedentes de toda España en el Complejo Cultural San Francisco. Del 16 al 18 de abril, profesionales de la medicina, el derecho y la bioética abordarán los principales dilemas que enfrenta la profesión en un contexto de profundos cambios sociales, tecnológicos y legislativos.

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cáceres, Evelio Robles, subrayó durante la presentación del congreso el “auténtico honor” que supone para la institución acoger este encuentro, fruto de un año de trabajo organizativo. “Queremos que Cáceres se convierta en la capital nacional de la ética y la deontología médica”, afirmó, destacando la relevancia de generar espacios de diálogo que permitan “resolver los conflictos éticos que surgen en el día a día de la práctica clínica”.

Evelio Robles, presidente del Colegio de Médicos de Cáceres. / Pablo Parra

Robles situó este congreso en un momento de transformación profunda del ejercicio médico, marcado por la irrupción de nuevas tecnologías, la digitalización de la relación médico-paciente y un entorno legislativo cambiante. “No solo hablamos de alta especialización y tecnología, sino también de humanismo, cercanía y práctica clínica desde el punto de vista deontológico”, añadió.

Por su parte, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), Tomás Cobo, puso el foco en el papel central de la deontología dentro de la profesión, a la que definió como “el ventrículo izquierdo de la organización médica colegial”. Según explicó, el Código de Deontología Médica recoge compromisos esenciales como la confidencialidad, la justicia, la formación continua, la investigación libre de conflictos de interés o la adecuada relación con el paciente.

“Ofrecemos estos compromisos a la sociedad y, a cambio, recibimos su confianza ilimitada”, señaló Cobo, quien defendió la autorregulación profesional como garantía de que dichos principios se cumplen. Además, reflexionó sobre la ética como una dimensión personal. “Es esa parte que está entre nuestro corazón y nuestro cerebro y que regula nuestro comportamiento incluso cuando nadie nos observa”.

Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. / Pablo Parra

Un programa centrado en los grandes dilemas actuales

El presidente de la Comisión de Ética y Deontología del Colegio de Médicos de Cáceres, José María Montero, detalló un programa estructurado en cinco mesas redondas y dos conferencias magistrales. Entre los temas destacados figuran la objeción de conciencia, la medicina humanitaria, el derecho a la información del paciente, el final de la vida o la relación entre profesionales.

Especial atención recibirá la mesa dedicada al “médico ante el sufrimiento social”, que abordará cuestiones como la pobreza, la migración o la vulnerabilidad. “Son escenarios donde la relación médico-paciente adquiere una dimensión especialmente compleja”, apuntó Montero.

También se tratarán cuestiones como el dopaje deportivo, el secreto profesional o la comunicación de malas noticias, ámbitos en los que la ética resulta determinante. El congreso se cerrará con una conferencia del profesor Duarte Nuno Vieira sobre la investigación y documentación de la tortura y los malos tratos en la era digital, un tema que refleja la creciente implicación de la medicina en contextos internacionales y de derechos humanos.

José María Montero, presidente de la Comisión de Ética y Deontología del Colegio de Médicos de Cáceres. / Pablo Parra

El presidente de la Comisión Central de Deontología del CGCOM, José María Domínguez, defendió que la ética no es un complemento, sino un pilar fundamental del ejercicio médico. “La medicina sin ética no es medicina, es una tecnociencia”, afirmó, advirtiendo de que el avance tecnológico no puede sustituir la valoración individual de cada paciente.

En este sentido, destacó que, aunque el conocimiento técnico es cada vez más accesible, la verdadera complejidad reside en decidir qué es lo mejor para cada persona en función de sus valores y circunstancias. “La confianza del paciente no se basa solo en la competencia técnica, sino también en la garantía ética”, subrayó.

Debates complejos: eutanasia y objeción de conciencia

Uno de los temas que generó mayor interés durante la rueda de prensa fue el abordaje de cuestiones como la eutanasia o el aborto, donde confluyen la legalidad y los principios éticos. Robles defendió que el marco legal debe cumplirse, pero recordó que la objeción de conciencia permite al profesional abstenerse cuando exista un conflicto moral.

Lejos de posicionamientos simplistas, el presidente del colegio cacereño describió estas situaciones como profundamente complejas y personales. “No es una decisión de sí o no; es un equilibrio entre los derechos del paciente, la relación de confianza y los valores del médico”, explicó, ilustrando la dificultad de estos escenarios especialmente en atención primaria, donde la relación con el paciente se construye durante años.

José María Domínguez, presidente de la Comisión Central de Deontología del CGCOM. / Pablo Parra

En la misma línea, desde la Comisión Central de Deontología se recordó que el código profesional establece principios universales, aunque el marco legal pueda variar entre países. Esta tensión entre ética y derecho, coincidieron los ponentes, será uno de los ejes del congreso.

Un foro para presente y futuro

El encuentro culminará con la celebración en Cáceres de la Asamblea General del CGCOM, lo que reunirá a los principales representantes de la profesión médica en España. Un contexto que refuerza la relevancia de este congreso como espacio de reflexión colectiva.

La cita busca no solo actualizar conocimientos, sino también reforzar el compromiso ético de la profesión en un momento en el que la medicina se enfrenta a retos cada vez más complejos. Como resumió Domínguez, “la ética es transversal y es lo que hace que la medicina sea mucho más que una tecnología: la convierte en una práctica profundamente humana”.