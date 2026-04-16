Cáceres inicia 2026 con una caída del 25% en la constitución de empresas, según Experian España

La provincia de Cáceres ha iniciado 2026 con una caída del 25% en la constitución de empresas, según la información facilitada por Experian España en su Radar Empresarial de Concursos de Acreedores y Demografía Empresarial del primer trimestre. El dato contrasta con el comportamiento general de España y también con el balance autonómico de Extremadura, donde las constituciones suben en el arranque del año.

Cáceres se desmarca del balance expansivo

El foco provincial deja una lectura menos favorable que la que ofrece el panorama general. Mientras el tejido empresarial español firma su mejor primer trimestre histórico y Extremadura mejora en creación de sociedades, la provincia de Cáceres registra, según la nota remitida por Experian, un descenso del 25% en la constitución de empresas en lo que va de 2026.

Ese retroceso introduce un matiz relevante para la lectura extremeña. La comunidad autónoma cerró el trimestre con 430 nuevas empresas, un 15,28% más que en el mismo periodo de 2025, pero el dato provincial trasladado por la compañía apunta a que ese avance no se estaría repartiendo por igual entre los dos territorios extremeños.

Para una provincia como Cáceres, donde el peso de la pequeña empresa y del autónomo es determinante en buena parte de la actividad económica, una caída en la creación de sociedades suele leerse como una señal de enfriamiento o, al menos, de menor dinamismo en el arranque del ejercicio.

España bate récord y Extremadura mejora

La comparación agranda el contraste. En el conjunto del país, el Radar Empresarial de Experian contabiliza 38.194 nuevas empresas en el primer trimestre de 2026, un 28,3% más que un año antes y el mejor dato para este periodo en la serie histórica de la firma.

Además, la concursalidad cae un 12,2% en España, con 1.561 expedientes entre enero y marzo, frente a los 1.778 del mismo trimestre de 2025. También el saldo neto mejora con fuerza: la diferencia entre constituciones y disoluciones alcanza 15.066 empresas, casi el doble que un año antes.

En Extremadura, el comportamiento general también es positivo. La región registra 430 constituciones, 16 concursos de acreedores y 19 disoluciones en el primer trimestre. Eso supone una mejora simultánea en creación de empresas, insolvencias y cierres respecto al mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, el apunte provincial sobre Cáceres rompe esa imagen homogénea y abre la puerta a una evolución desigual dentro de la comunidad autónoma.

Un dato provincial que cambia la lectura

La información remitida por Experian subraya expresamente que "la constitución de empresas en Cáceres decrece un 25,00% en lo que va de 2026". La afirmación desplaza el interés periodístico hacia la provincia cacereña, porque sitúa su comportamiento en sentido contrario al del conjunto nacional y autonómico.

Ese contraste tiene relevancia para el lector cacereño. No es lo mismo contar que Extremadura empieza el año con más empresas nuevas que advertir de que una de sus dos provincias pierde pulso emprendedor. En una provincia marcada por el peso de los servicios, la hostelería, el comercio y una estructura empresarial muy atomizada, la creación de sociedades es un termómetro especialmente sensible.

El dato sugiere, por tanto, que el dinamismo que sí aflora en otras escalas no estaría teniendo el mismo reflejo en Cáceres, al menos en este primer tramo del año.

La concursalidad baja en Extremadura

El informe sí detalla en sus tablas el comportamiento autonómico de los concursos de acreedores. En Extremadura se contabilizan 16 expedientes en el primer trimestre, un 40,74% menos que en el mismo periodo de 2025. Solo en marzo hubo dos concursos, con una caída interanual del 81,82%.

A escala nacional, Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos vuelve a ser el sector con mayor número de concursos, con 346 expedientes, seguido por Construcción, con 230, e Industria Manufacturera, con 218.

Aunque el informe no desglosa en el material remitido cuántos concursos corresponden específicamente a la provincia de Cáceres, la mejora autonómica sugiere un entorno menos tensionado que el del año pasado en términos de insolvencia empresarial.

Menos disoluciones en la región

También las disoluciones mejoran en Extremadura. El trimestre se cierra con 19 empresas extinguidas, frente a 41 un año antes, lo que equivale a una caída del 53,66%. En marzo fueron cuatro, un 20% menos interanual.

España, en cambio, presenta una evolución distinta en este indicador. Entre enero y marzo se disolvieron 23.128 compañías, un 5,6% más que en el mismo trimestre de 2025. Madrid fue la única gran comunidad que redujo cierres entre las principales autonomías.

Para Cáceres, la ausencia de desglose provincial en la documentación impide concretar si el descenso regional de disoluciones también se reproduce en la provincia o si, por el contrario, el menor dinamismo en constituciones viene acompañado de otro patrón en cierres.

Qué puede haber detrás del frenazo

La nota de Experian no ofrece una explicación provincial específica sobre la caída de Cáceres. Sí enmarca el comportamiento nacional en un momento macroeconómico favorable, con un crecimiento del PIB del 2,9% en 2025, según el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, y destaca el tirón de sectores como Construcción, Actividades Financieras y de Seguros e Información y Comunicaciones.

Desde una mirada provincial, eso invita a preguntarse si Cáceres está captando menos actividad en esos ámbitos más dinámicos o si su estructura económica, más dependiente de sectores tradicionales y de menor tamaño empresarial, responde con más lentitud a ese ciclo expansivo.

También cabe que el dato se explique por un arranque puntual más débil, sin que ello implique necesariamente una tendencia consolidada para el resto del año. En territorios con menos volumen empresarial, cualquier oscilación trimestral puede tener un impacto porcentual más acusado.

Un aviso para la economía provincial

El mensaje principal de la nota, visto desde Cáceres, no es el récord nacional ni siquiera la mejora autonómica, sino el contraste. La provincia aparece como la excepción en una coyuntura que, en términos generales, está siendo positiva para la creación de empresas.

Ese dato convierte a Cáceres en un caso a seguir durante los próximos meses. Si la caída del 25% se confirmara y se prolongara en el tiempo, el asunto dejaría de ser una oscilación estadística para convertirse en una señal de fondo sobre la capacidad de la provincia para generar nuevo tejido productivo.

Por ahora, la información disponible apunta a ese frenazo en las constituciones, pero no permite desagregarlo por sectores ni compararlo con detalle frente a Badajoz. Esa será la clave para saber si estamos ante un bache coyuntural o ante una alerta más seria para la economía cacereña.