Cáceres ofrece cine, poesía y tradición este jueves con Helga Cine, Aula de la Palabra y el pregón de la Virgen de la Montaña

Opciones para todos los públicos en Cáceres.

El ciclo Helga Cine en el Museo presenta 'Llaman a la puerta' dentro de una selección comisariada por Thomas Hirschhorn

El programa Helga Cine en el Museo continúa su ciclo en el Museo Helga de Alvear con una propuesta especial comisariada por el artista Thomas Hirschhorn, quien ha seleccionado una serie de películas clave en su trayectoria. La próxima cita tendrá lugar este jueves a las 18.00 horas en el auditorio del museo, con la proyección de Llaman a la puerta, dirigida por M. Night Shyamalan. La película, elegida por su intensidad y carga simbólica, plantea una inquietante decisión existencial en un contexto de tensión constante, ofreciendo una experiencia cinematográfica que invita a la reflexión. Una propuesta que vuelve a unir cine y arte contemporáneo en un mismo espacio.

El Aula de la Palabra acoge la presentación de 'Territorio. Poesía reunida 1985-2025'

El Aula de la Palabra celebra una nueva sesión en la Biblioteca Pública de Cáceres el jueves 16 de abril, en un encuentro organizado por la Asociación Norbanova. En esta ocasión, el poeta Álvaro Valverde presentará su obra Territorio. Poesía reunida 1985-2025, acompañado por el profesor de la Universidad de Extremadura Miguel Ángel Lama y la poeta Irene Sánchez Carrón. El acto propone un recorrido por la trayectoria literaria de Valverde, una de las voces más destacadas de la poesía española contemporánea, que abarca desde sus primeros libros hasta su producción más reciente.

El Gran Teatro de Cáceres acoge el pregón del Novenario de la Virgen de la Montaña

Este jueves a las 20.00 horas, el Novenario de la Santísima Virgen de la Montaña celebrará su pregón en el Gran Teatro de Cáceres, en un acto organizado por la Real Cofradía de Nuestra Señora de la Montaña. El pregón del Novenario 2026 estará a cargo de doña María Soledad Borreguero Cerezo, médico radióloga jubilada y persona muy vinculada a las tradiciones cacereñas. El acto, con una duración aproximada de dos horas, está abierto a todos los públicos y se enmarca dentro de los preparativos en honor a la Patrona de Cáceres, la Santísima Virgen de la Montaña.