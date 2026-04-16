Cáceres desvela el programa de actos de San Jorge: pregón, procesión y ofrenda floral en abril

Cáceres ya tiene definido el programa de actos de San Jorge, una de las celebraciones más simbólicas del calendario local y vinculada a la memoria histórica, religiosa y cívica de la ciudad. La Asociación Fraternal del patrón de la ciudad ha dado a conocer una agenda que se va a desarrollar del 16 al 25 de abril y que va a reunir algunos de los rituales más reconocibles de esta festividad, desde la colocación de la bandera en Santa María hasta la procesión, la ofrenda floral y el acto final en Fuente Concejo.

Uno de los momentos centrales de esta edición va a ser el pregón, previsto para el 18 de abril a las 20.00 horas en la concatedral de Santa María. La pregonera de este año va a ser Raquel Preciados, directora del Museo de Cáceres, una elección que refuerza el vínculo entre esta celebración y el patrimonio histórico de la ciudad.

El inicio de los actos

El programa va a arrancar el 16 de abril a las 19.00 horas con la colocación de la bandera de San Jorge en el retablo mayor de la concatedral de Santa María. Dos días después, el 18 de abril, va a llegar uno de los actos más esperados con la lectura del pregón en el mismo templo.

El pendón de San Jorge, en Cáceres / Jorge Valiente

El 20 de abril, a las 12.00 horas, está prevista la colocación oficial de la bandera de San Jorge en el Museo de Cáceres, en la Casa de los Caballos, un espacio especialmente ligado este año a la celebración por el protagonismo de su directora como pregonera.

El traslado del pendón y el día grande

La programación va a continuar el 21 de abril a las 11.00 horas con el traslado del pendón de San Jorge desde el Palacio de la Generala hasta el Ayuntamiento, uno de los actos con mayor carga simbólica dentro del itinerario festivo.

El día grande llegará el 23 de abril. A las 12.00 horas se celebrará la procesión cívica desde el Ayuntamiento hasta la concatedral de Santa María y la eucaristía. Además, está prevista la ofrenda floral en la estatua de San Jorge, una vez concluya el tradicional tremolar del pendón desde la sede consistorial. La jornada incluirá también la bajada de la bandera de San Jorge.

Se trata, en conjunto, del núcleo central de una celebración que cada año vuelve a conectar a la ciudad con uno de sus relatos fundacionales más conocidos y con una liturgia que mezcla identidad local, patrimonio y tradición.

Conferencia y cierre en San Marcos

Tras los actos principales, el programa se va a prolongar el 24 de abril con una conferencia-presentación de la Asociación de San Jorge bajo el título "Historia y patronazgo". Tendrá lugar a las 19.00 horas en la Casa de los Caballos.

El cierre llegará el 25 de abril, también a las 19.00 horas, con el acto en Fuente Concejo y una procesión desde la concatedral de Santa María hasta la placa conmemorativa de la antigua ermita de San Marcos.

Con esta programación, Cáceres vuelve a ordenar durante varios días una secuencia de ceremonias que mantienen viva la tradición de San Jorge desde distintos escenarios del casco histórico, con protagonismo para espacios tan representativos como el ayuntamiento, Santa María, el Museo de Cáceres o Fuente Concejo.