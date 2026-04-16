Cáceres: las pymes tienen hasta el 5 de mayo para inscribirse al X Premio Pyme del Año

Las pequeñas y medianas empresas de la provincia de Cáceres dispondrán de más tiempo para optar al X Premio Pyme del Año. La organización ha ampliado hasta las 20.00 horas del 5 de mayo el plazo de inscripción de un certamen que busca distinguir el papel de las pymes como motor económico y generador de empleo en el territorio.

Tres semanas más para presentar candidaturas

La convocatoria del X Premio Pyme del Año de la provincia de Cáceres amplía su calendario y mantiene abierto hasta el 5 de mayo, a las 20.00 horas, el periodo para que las empresas interesadas formalicen su inscripción o completen la documentación de su candidatura.

El premio está convocado por Banco Santander, la Cámara de Comercio de Cáceres y la Cámara de Comercio de España, en colaboración con El Periódico Extremadura, con el objetivo de reconocer la labor cotidiana de las pequeñas y medianas empresas como creadoras de riqueza y empleo.

La prórroga concede así un margen adicional a las compañías cacereñas que quieran concurrir a una de las citas empresariales con mayor recorrido en el calendario provincial. No se trata solo de una convocatoria honorífica: el certamen se ha consolidado en la última década como uno de los principales escaparates para visibilizar proyectos empresariales con impacto en su entorno.

Qué empresas pueden presentarse

Pueden optar al galardón las pequeñas y medianas empresas con domicilio social en la provincia de Cáceres, siempre que tengan menos de 250 trabajadores y una facturación inferior a 50 millones de euros al cierre del ejercicio 2025.

Ese filtro sitúa el foco sobre el grueso del tejido productivo cacereño, sostenido en buena medida por pymes y negocios de tamaño medio que operan en sectores muy distintos, desde la industria agroalimentaria hasta los servicios, la innovación tecnológica, el comercio o la actividad exportadora.

En una provincia donde la empresa de dimensión reducida o media tiene un peso decisivo en el empleo y en la actividad económica, el premio pretende subrayar precisamente ese papel estructural de las pymes, muchas veces alejadas de los grandes titulares, pero centrales en la vida económica real.

Un premio principal y cuatro accésits

El certamen elegirá a la Pyme del Año de Cáceres y distinguirá además a otras empresas mediante accésits en cuatro categorías: Internacionalización, Innovación y Digitalización, Formación y Empleo y Pyme Sostenible.

Cada uno de esos apartados pone el foco en algunas de las variables que hoy marcan la competitividad empresarial: abrir mercado fuera, incorporar tecnología, apostar por la cualificación de las plantillas o integrar criterios de sostenibilidad en la actividad diaria.

La estructura del premio permite así que no solo destaque la empresa ganadora de la edición provincial, sino también proyectos con fortalezas concretas en áreas cada vez más determinantes para el crecimiento y la consolidación de cualquier pyme.

Novedad por el décimo aniversario

La décima edición incorpora además una novedad singular. Con motivo de este aniversario, en cada provincia se concederá una Mención Especial al Legado Empresarial, dirigida a reconocer a aquellas empresas que destaquen por su impacto económico y social en su territorio.

La incorporación de esta distinción introduce un matiz relevante en una provincia como Cáceres, donde existen firmas familiares o negocios con una larga trayectoria que han desempeñado un papel notable en el desarrollo local, la creación de empleo o la fijación de actividad en comarcas y municipios.

Esa mención especial abre la puerta a premiar no solo el dinamismo o la innovación del presente, sino también la huella acumulada por empresas que han contribuido durante años a sostener el tejido económico provincial.

Cómo participar

Las empresas interesadas deberán rellenar el formulario de inscripción disponible en la página web de la Cámara de Comercio de Cáceres. El plazo seguirá abierto hasta las 20.00 horas del 5 de mayo, por lo que las candidatas cuentan todavía con varias semanas para formalizar o completar el proceso.

En sus deliberaciones, el jurado tendrá en cuenta distintos méritos. Entre ellos figuran la creación de empleo, con especial atención al empleo indefinido, las acciones de formación para los trabajadores, la internacionalización, las iniciativas de digitalización e innovación y los proyectos sostenibles en los que haya participado la empresa.

Ese abanico de criterios refleja que el premio busca una mirada amplia sobre la pyme. No se trata solo de valorar resultados económicos, sino también la capacidad de generar empleo estable, adaptarse a los cambios tecnológicos, formar talento y reforzar su compromiso con un desarrollo más sostenible.

Proyección nacional para las ganadoras

Las seis empresas ganadoras de la provincia de Cáceres competirán posteriormente en sus respectivas categorías en el Premio Nacional Pyme del Año 2026, cuyo fallo está previsto para el primer trimestre de 2027.

Esa fase nacional añade un incentivo extra para las candidatas cacereñas, ya que sitúa a las empresas premiadas en un marco de visibilidad mucho más amplio. El certamen provincial actúa así como una primera puerta de acceso a un reconocimiento estatal que permite comparar proyectos empresariales de distintos territorios.

Para las pymes de Cáceres, la convocatoria no solo ofrece prestigio a escala local, sino también la posibilidad de proyectar su marca, su modelo de negocio y su trayectoria fuera de la provincia.

Un certamen ya consolidado

La organización subraya que el premio se convoca en todas las provincias españolas con la participación de 53 Cámaras de Comercio territoriales, 13 delegaciones territoriales de Banco Santander y la colaboración de las principales cabeceras de prensa local.

La dimensión del certamen explica su consolidación. En la novena edición, celebrada el pasado año, se inscribieron 1.770 empresas de las 50 provincias, con la participación de 54 Cámaras de Comercio territoriales, 13 direcciones territoriales de Banco Santander y los principales medios de prensa española.

Desde su lanzamiento en 2017, el Premio Pyme del Año ha reunido ya a 12.585 pequeñas y medianas empresas. Esa cifra da cuenta del crecimiento de una iniciativa que, diez años después de su puesta en marcha, se ha convertido en un galardón de referencia para reconocer el esfuerzo, la innovación y la capacidad de adaptación del empresariado español.