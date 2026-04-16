La Escuela Oficial de Idiomas de Cáceres celebra 40 años como motor cultural y educativo de la ciudad

La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Cáceres conmemoró este miércoles su 40 aniversario como centro independiente con un acto institucional que puso en valor su trayectoria histórica y su papel como motor educativo, cultural y social. No obstante, esta efeméride convive con otra igualmente significativa: los 50 años desde su fundación. Así, la escuela celebra cuatro décadas en su actual sede de Gómez Becerra, pero medio siglo de vida al servicio de la educación.

La cita reunió a alumnado, profesorado y autoridades como el alcalde, Rafa Mateos, quien situó a la escuela como pieza clave en el desarrollo de la ciudad.

Mateos subrayó la coincidencia entre este aniversario y los 40 años de la declaración de Cáceres como Patrimonio de la Humanidad, destacando que ambas efemérides reflejan la proyección internacional de la ciudad. En su intervención, insistió en que la enseñanza de idiomas “rompe fronteras” y contribuye a formar una sociedad más abierta y competitiva.

Imagen del acto. / Pablo Parra

El alcalde puso especial énfasis en el impacto de la escuela en la vida urbana y en las oportunidades laborales de los ciudadanos. Además, asumió como propia una de las principales reivindicaciones del acto: la mejora de las instalaciones. Se comprometió a trabajar en una solución que permita ampliar espacios sin renunciar a su ubicación céntrica, clave también para dinamizar el casco histórico.

Asimismo, invitó a la comunidad educativa a implicarse en la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura en 2031, reforzando la idea de que el aprendizaje de idiomas es un elemento esencial de transformación social.

Un alumnado diverso y exigente

La representante del alumnado, Diana López, puso de relieve la pluralidad de perfiles que conviven en la escuela: desde jóvenes hasta personas mayores, con motivaciones que van desde el desarrollo profesional hasta el aprendizaje por ocio. También destacó el alto nivel del profesorado y la implicación del centro en actividades culturales.

Sin embargo, su discurso tuvo un marcado carácter reivindicativo, al reclamar más recursos y mejores espacios para una institución que, según defendió, “genera igualdad y conocimiento”.

Icíar Nevado, profesora de portugués, repasó la evolución metodológica del centro, desde los métodos tradicionales hasta la integración de nuevas tecnologías. Defendió que, pese a los avances digitales, el papel del profesorado sigue siendo insustituible.

Galería | Las imágenes del acto de los 40 años de la Escuela Oficial de Idiomas de Cáceres / Pablo Parra

También subrayó el valor social de la escuela como espacio de encuentro y aprendizaje compartido, donde el alumnado aprende mejor gracias a la interacción y al acompañamiento.

De la memorización a la comunicación

Felipe Fernández trasladó el reconocimiento de la Junta de Extremadura al trabajo realizado por la escuela durante estas décadas, poniendo el foco en la evolución de la enseñanza de idiomas en España. En su intervención, destacó el cambio metodológico experimentado en los últimos años, pasando de modelos centrados en la memorización a enfoques orientados a la comunicación real.

“El idioma se aprende para comunicarse”, afirmó, subrayando que esta transformación responde a una necesidad social: formar ciudadanos capaces de desenvolverse en contextos internacionales. También valoró la vocación del profesorado y el compromiso del alumnado adulto, al que definió como especialmente motivado.

El director, Fortunato Castro, ofreció una detallada reconstrucción histórica del centro, desde su etapa como centro asociado en los años 70 hasta su consolidación como una de las EOI más grandes de Extremadura, con unos 2.700 alumnos y una amplia oferta de idiomas: español, inglés, francés, italiano, alemán y chino, el último en incoporarse.

Presentes en el acto. / Pablo Parra

Destacó la participación en proyectos europeos, iniciativas de innovación y actividades abiertas a la ciudadanía, consolidando la escuela como un referente más allá del ámbito educativo.

El día no acabó ahí, pues a lo largo de la jornada se organizaron otras actividades como una actuación del coro de la Escuela o un Scape Room, así como actuaciones de Raquel Morato y de The Funkensteins en el Corral de las Cigüeñas.

El alemán: una oportunidad por descubrir

Dentro de la amplia oferta de idiomas, el alemán busca consolidar su presencia en la escuela y atraer a más alumnado. Así lo explicó María Puerta, jefa del departamento, a este diario, quien destacó tanto el potencial del idioma como los prejuicios que aún lo rodean.

Puerta, que regresó a Cáceres en 2023 tras años fuera, imparte clases en niveles A2 y B2 y participa en múltiples iniciativas del centro, desde viajes educativos hasta proyectos de sostenibilidad vinculados a la 'EOI verde'.

En el centro, María Puerta. / Pablo Parra

“El alemán tiene fama de difícil, pero no es así”, aseguró. Según explicó, aunque el vocabulario puede suponer un reto inicial, su estructura es “muy lógica y consistente”, lo que facilita el aprendizaje a medio plazo.

Más allá del aspecto lingüístico, defendió el valor estratégico del idioma en el mercado laboral. “El inglés ya se da por hecho. El alemán es un valor añadido en sectores como la sanidad, la mecánica o la hostelería, tanto en España como en Alemania”. En este sentido, recordó que el país centroeuropeo demanda actualmente mano de obra cualificada, lo que convierte el aprendizaje del idioma en una puerta a nuevas oportunidades profesionales.

Puerta también quiso lanzar un mensaje directo a la ciudadanía: aprender alemán es “abrir una puerta en el corazón de Europa”. Por ello, insistió en recomendar a todos a aprender alemán. Precisamente, los habitantes de dicho país, según asegura ella, no solo aman España, sino que tienen un especial amor por Extremadura.

Anita Juárez, el origen de todo

El acto también sirvió para recuperar la memoria de los inicios gracias al testimonio de Anita Juárez, considerada una de las figuras clave en la creación del centro.

Juárez recordó los difíciles comienzos en los años 70, cuando la escuela dependía de Madrid y carecía de estructura propia. “Fue un proceso muy duro”, rememoró, explicando cómo, junto a otras compañeras, recorrió despachos institucionales y recogió firmas para lograr la creación de una escuela independiente.

Anita Juárez. / Pablo Parra

“Íbamos todos los días a insistir”, recuerda, llegando incluso a esperar mientras realizaba ganchillo a que les atendieran a ella y a Pilar Rodríguez, quien fuera su mano derecha por entonces. Su testimonio evoca una etapa de lucha constante que culminó con la independencia del centro hace ahora 40 años y pone rostro al esfuerzo colectivo que hizo posible la EOI de Cáceres, reforzando la idea, compartida durante toda la jornada, de que el centro es el resultado de décadas de compromiso y vocación.

El aniversario dejó una idea clara: la Escuela Oficial de Idiomas de Cáceres no solo celebra su pasado, sino que encara el futuro con nuevos retos. Desde la ampliación de espacios hasta la adaptación a las nuevas tecnologías, pasando por la diversificación de su oferta, el centro sigue evolucionando.

Noticias relacionadas

Como se repitió a lo largo del acto, no se trata solo de una celebración, sino de un proyecto vivo que continúa creciendo y transformando la ciudad a través del aprendizaje de idiomas. Se bromeó en numerosas ocasiones sobre ello: "nos vemos dentro de 40 años... si estamos aquí".