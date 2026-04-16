Cáceres visualiza el arranque de su Feria del Libro con la instalación de las primeras casetas en el paseo de Cánovas

La Feria del Libro de Cáceres ya ha empezado a tomar forma en el paseo de Cánovas. A varios días de su inauguración oficial, este miércoles se han iniciado los trabajos para la instalación de las casetas que darán cobijo a una de las citas culturales más reconocibles de la primavera cacereña. En la zona se ha podido ver a media docena de operarios trabajando en las labores de montaje del recinto que acogerá el evento entre el 21 de abril y el 2 de mayo.

La imagen del paseo con las primeras estructuras en marcha ha servido para visualizar el arranque real de una feria que este año llegará con una dimensión mayor y con cambios relevantes en su planteamiento. El ayuntamiento ha asumido directamente la organización de esta edición con la intención de reforzar una convocatoria que forma parte del calendario habitual de la ciudad y que en esta ocasión crecerá tanto en programación como en presencia del sector editorial.

Más casetas y más expositores

Según los datos avanzados en la presentación oficial, la Feria del Libro contará en esta edición con 30 módulos de casetas y 19 expositores, en una configuración más amplia que en años anteriores. El montaje que ya ha comenzado en Cánovas permitirá levantar durante los próximos días el espacio en el que se desarrollarán las presentaciones literarias, las actividades paralelas y la venta de libros.

El concejal Jorge Suárez ya había defendido que la feria se ha "reforzado y mejorado", pese a los problemas de Ifeca, en una edición que contará con un presupuesto de 45.000 euros y con el patrocinio de Cajalmendralejo. La previsión es que el paseo recupere de nuevo durante casi dos semanas el ambiente de una cita cultural que mezcla escaparate editorial, encuentros con autores y actividades para todos los públicos.

Nombres destacados

Entre los principales reclamos del cartel de este año figuran nombres muy conocidos del panorama literario y periodístico como Javier Cercas, Isabel San Sebastián, Miguel Ángel Aguilar, Alicia Vallina, Andrés Neuman y Javier Negrete. En total, la programación incluirá 24 presentaciones literarias, a las que se sumará una agenda complementaria con talleres, propuestas infantiles, cuentacuentos, recitales y actividades musicales.

Uno de los cambios más visibles será la presencia directa de editoriales en las casetas, algo que no se había producido hasta ahora. Junto a los libreros, tendrán espacio propio la Plataforma de Editoriales de Extremadura y la editorial La Moderna, en un formato que amplía la representación del mundo del libro dentro del recinto ferial.

También se incorporará por primera vez la ONCE, en una participación que refuerza el perfil inclusivo de la cita, mientras que el Ateneo de Cáceres aprovechará el marco de la feria para presentar su revista anual.

Un paseo en transformación

El inicio del montaje ha comenzado ya a transformar la imagen habitual del paseo de Cánovas, uno de los enclaves más transitados de la ciudad. La presencia de operarios trabajando en la instalación de las casetas anticipa el desembarco de librerías, editoriales, autores y lectores en un espacio que volverá a convertirse en punto de encuentro cultural.

La programación de este año también ha querido abrirse a públicos distintos, combinando las tradicionales firmas y presentaciones con fórmulas más participativas. Entre ellas destaca un club de lectura intergeneracional centrado en "La familia de Pascual Duarte", además de talleres infantiles y otras iniciativas pensadas para atraer a familias y nuevos lectores.

Con el montaje ya en marcha, la Feria del Libro de Cáceres entra así en su cuenta atrás definitiva. Lo que de momento es un ir y venir de operarios, estructuras y materiales en pleno Cánovas se convertirá en pocos días en uno de los espacios culturales con más actividad de la ciudad durante la recta final de abril y el arranque de mayo.