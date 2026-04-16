La influencer de Cáceres Elena Fermo recuerda el amor y la fortaleza de Lorenzo Díaz, 'Chipi', en su emotiva despedida pública

Elena Fermo ha compartido en sus redes sociales una emotiva despedida a su pareja, Lorenzo Díaz Rubio, conocido como 'Chipi', fallecido el pasado 8 de abril en Cáceres a los 40 años. La influencer cacereña ha publicado varias fotografías junto a él y también un vídeo con momentos compartidos, acompañado por la canción 'Can't Help Falling in Love', de Elvis Presley y The Jordanaires.

La muerte de Lorenzo Díaz ha causado una honda conmoción en el deporte regional. Muy conocido en el baloncesto extremeño, Díaz Rubio (Cáceres, 4-1-1986) había prolongado una larga trayectoria en las canchas hasta ejercer como director deportivo del Cáceres Patrimonio de la Humanidad.

A ese dolor por la pérdida se suma el mensaje público de Elena Fermo, que ha conmovido a sus seguidores por la sinceridad y la profundidad de sus palabras. "Amor de mi vida, qué poco tiempo nos dejó la vida para disfrutarnos", escribe al inicio de una publicación en la que recuerda momentos compartidos con el deportista.

"Todavía no me puedo creer que ya no estés aquí conmigo. Tengo el corazón roto al pensar que no volveré a verte, ni a esa sonrisa que me encantaba", continúa la influencer, que evoca recuerdos muy personales.

Fortaleza

En su despedida, Fermo también pone el foco en la fortaleza con la que Lorenzo afrontó la enfermedad. "Solo algunos sabemos todo lo que has luchado, todo lo que has sufrido, la cantidad de veces que recibimos malas noticias. Y aun así, tú siempre encontrabas la forma de afrontarlo con humor", afirma.

La joven subraya además el cariño que 'Chipi' despertaba en su entorno. "No te imaginas cuánto te quería la gente. Todos me hablan de lo bueno que eras, de tu humor y de lo especial que eras. Has dejado una huella imposible de borrar".

El texto incluye también uno de los pasajes más dolorosos, cuando lamenta los planes que quedaron pendientes. "Siento mucha rabia con la vida por no habernos dejado cumplir nuestras promesas", expresa, antes de recordar la propuesta de matrimonio que él le hizo y el profundo amor que compartían.

La pareja en la plaza de San Jorge / IG

La despedida concluye con unas palabras cargadas de ternura y desgarro: "El único consuelo que me queda es que ya estás con tu mamá. Que ya no tienes dolor, que ya no sufres mi amor".

La publicación ha recibido miles de reacciones y mensajes de apoyo, en una muestra de afecto hacia Elena Fermo y de recuerdo hacia Lorenzo Díaz, una figura muy querida tanto en el deporte cacereño como entre quienes le conocieron fuera de las pistas.

Debut con el primer equipo

Conocido como 'Chipi' en el mundo del baloncesto, Lorenzo Díaz ha sido una figura muy querida dentro del deporte extremeño. Formó parte de una generación que acumuló éxitos a nivel autonómico y, dentro de la estructura del extinto Cáceres CB, llegó a debutar con el primer equipo en un amistoso cuando apenas tenía 15 años. De la mano de Alfred Julbe, que confió en sus cualidades como alero, inició una trayectoria deportiva que le llevó a competir en categorías federativas como LEB Plata, actual Segunda FEB, y EBA, hoy Tercera FEB.