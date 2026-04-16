Marisol Borreguero ensalza a la Virgen de la Montaña en un sentimental pregón: "Cáceres nunca dejará de mirar al santuario"

Cáceres ha vuelto a mirarse este miércoles en uno de esos espejos que mejor la retratan: el de su devoción a la Virgen de la Montaña, el de la memoria compartida y el de una emoción que atraviesa generaciones. En la antesala del novenario, la ciudad ha vivido una de esas jornadas en las que la fe, la tradición y la identidad local se entrelazan con una naturalidad difícil de explicar desde fuera, pero muy reconocible para cualquiera que haya crecido aquí. El Gran Teatro se ha vestido de gala para disfrutar del pregón, a cargo de la radióloga Marisol Borreguero, que ha terminado emocionada, con todo el público en pie y un fortísimo 'Viva la Virgen de la Montaña'.

La cita ha llenado el Gran Teatro con la presencia de numerosas autoridades y representantes de la sociedad cacereña como la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, la directora del Museo de Cáceres, Raquel Preciados, o el redactor jefe de este diario, Miguel Ángel Muñoz, que fue pregonero de la Virgen hace 10 años, además de representantes de los grupos políticos municipales y de la Diputación, encabezada por Dionisio Vasco. Los grupos políticos representados en el acto fueron el PSOE, a través de Belén Fernández, y Vox, con Eduardo Gutiérrez. La cita ha arrancado con la entrada de la talla primigenia de la patrona de Cáceres (que ha presidido todo el acto) al mismo tiempo que sonaba el himno que se compuso con motivo del centenario de su coronación canónica, a cargo de Antonio Luis Suárez al piano y la cantante Rosario Cruz. También ha sonado el Himno de España. Todo ello, con representantes institucionales como Rafa Mateos, alcalde de la ciudad; Joaquín Floriano, mayordomo de la cofradía; Jesús Pulido, obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres; y Marisol Borreguero, la pregonera. El encargado de presentar la cita ha sido el historiador y colaborador de este diario, Jorge Rodríguez Velasco. Julita Herrera, camarera de la Virgen, ha dado paso después a Carmina Santos para que sea ella quien cuente la historia de Marisol Borreguero antes de que pronunciase el pregón.

Con el pregón se declara oficialmente el novenario de la Virgen de la Montaña de Cáceres, que dará comienzo el próximo martes con la procesión de Bajada (se anticipa un día para no coincidir con el desfile de San Jorge y coincide con el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco). La patrona saldrá desde el santuario a las 17.00 horas y llegará a Fuente Concejo a las 19.00, donde la recibirán las autoridades. Se prevé que llegue a la concatedral de Santa María en torno a las 22.00. Darán comienzo entonces los cultos: este año el predicador será Fray Guillermo Cerrato.

Pregón sentimental

Marisol Borreguero ha firmado un pregón profundamente sentimental, construido desde la memoria, la fe y el arraigo a Cáceres, en la que ha convertido a la patrona en refugio, guía y presencia constante a lo largo de su vida. Con un tono cercano y muy humano, la pregonera ha evitado el discurso solemne y ha preferido hablar "desde el corazón", apoyándose en imágenes cotidianas, recuerdos familiares y escenas reconocibles para varias generaciones de cacereños. Mientras lo pronunciaba, tenía preparadas varias actuaciones como las de la Tuna, que también canta en las Cuatro Esquinas, o la del grupo de folclore Trébol, que también había actuado a las afueras del Gran Teatro.

P. P.

El arranque ya ha marcado el tono del texto. Borreguero ha aparecido con una maleta simbólica cargada de vivencias, una metáfora de todo lo que ha querido compartir con el público: su infancia, su familia, su experiencia profesional y, sobre todo, su relación íntima con la Virgen de la Montaña. Ese recurso le ha servido para desplegar un pregón muy narrativo, lleno de estampas pequeñas pero muy elocuentes, en las que la devoción aparece unida a la propia biografía.

Momentos difíciles

La pregonera ha dibujado a la patrona como una figura que acompaña siempre, también en los momentos más difíciles. Lo ha hecho evocando su etapa como radióloga, cuando, según ha relatado, encomendaba a la Virgen aquellos casos más complejos o esas noches de incertidumbre en las que solo quedaban la esperanza y la necesidad de consuelo. Esa dimensión personal ha dado al pregón una verdad especial, alejada de fórmulas vacías y muy pegada a la experiencia real de quien habla desde una fe vivida.

Junto a esa mirada íntima, el pregón también ha tenido un mensaje claro de reivindicación. Borreguero ha puesto el foco en el papel de las mujeres cofrades y ha recordado el momento en el que la Real Cofradía abrió sus puertas a su incorporación, un paso que ha definido como "valiente, justo y necesario". En uno de los fragmentos más rotundos de la noche, ha llegado a afirmar que no fue "un acto simbólico", sino "la reparación de una deuda", antes de lanzar una proclama que ha resonado con fuerza entre los asistentes: "¡Vivan las mujeres cofrades!".

Más allá de lo individual

Ese equilibrio entre emoción y afirmación colectiva ha dado al pregón una dimensión que iba más allá de la experiencia individual. Borreguero no solo ha hablado de su Virgen, sino también de la de toda una ciudad. De esa patrona que baja cada primavera y con la que, según ha venido a sugerir, baja también una manera de sentir Cáceres, de recordar a quienes ya no están y de reafirmar un vínculo que resiste al paso del tiempo.

El cierre ha sido una declaración de amor a la ciudad y a su santuario. "El amor no sube ni baja", ha proclamado antes de rematar una de las frases más redondas de la velada: "Cáceres nunca dejará de mirar al santuario". Ahí ha condensado el sentido último de un pregón muy sentido, en el que la Virgen de la Montaña ha aparecido no solo como símbolo religioso, sino también como memoria, identidad y consuelo compartido.

Intervenciones

Joaquín Floriano, mayordomo de la Real Cofradía, ha iniciado su alocución recitando 'La Visitación'. "Si tuviéramos que hacer un resumen de todo lo que ha dicho la pregonera, resumiría con dos palabras: Cáceres y Montaña. Nuestra querida ciudad que sigue teniendo esa magia, donde nos conocemos casi todos y donde nuestros propios recuerdos vienen de la mano de los demás. Montaña es ese trozo de cielo en la Sierra de la Mosca donde está nuestro faro, nuestro conducto más preciado", ha señalado.

En un ambiente de naturalidad también ha intervenido el alcalde, Rafa Mateos. El regidor ha descrito estos días como un tiempo especial para la ciudad, en el que "el brillo de la primavera cacereña se incrementa y adquiere un tono especial cuando la 'Cacereña Bonita' se encuentra entre nosotros". Mateos ha indicado que la procesión de Bajada "revoluciona" la ciudad y la llena de estampas reconocibles: flores de papel en Caleros, pañuelos, el azul y el blanco en cada rincón o los mantones en las ventanas.

El último en intervenir ha sido el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido Arriero. Ha recordado en su intervención al Papa Francisco, que decía que "María también es reina de los apóstoles". "Marisol Borreguero demuestra que la fe y la razón, la ciencia y la creencia, no están reñidos el uno con el otro, sino que son complementarios y se ayudan. Pero si tuviéramos que establecer una cierta jerarquía entre ambos, el principio de la confianza está por encima de la fría razón, que podrá vencernos como la fuerza, pero no podrá convencernos con el amor", ha señalado. "Hoy necesitamos una nueva aparición de la Virgen María, que nos ayude a poner en paz este mundo de hermanos, en tiempos de guerra. Por eso nos visita la patrona de Cáceres una vez más, para unirnos en torno a ella. Las madres unen. Lo contrario es la desunión de sus hijos. No he visto nunca sufrir tanto a una madre como cuando sus hijos están en guerra", ha concluido el prelado, antes de que Trébol volviera a salir a bailar El Redoble en el pasillo central del Gran Teatro de Cáceres.