Mateos acusa al PSOE de intentar "entorpecer el avance" de Cáceres tras el archivo de la denuncia contra el concejal de Urbanismo

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha reclamado este martes al Grupo Municipal Socialista "rigurosidad y seriedad" en su labor de oposición después de que la Fiscalía Provincial haya archivado la denuncia presentada contra el concejal de Urbanismo, Tirso Leal, por la ampliación de suelo industrial en el polígono de Capellanías.

Mateos ha valorado de forma "muy positiva" el archivo de las diligencias y ha sostenido que esta decisión viene a confirmar la posición que, según ha recordado, ha mantenido el equipo de Gobierno "desde el minuto uno". "Aquí no había solución, aquí lo que ha habido es un archivo por parte de la Fiscalía de una denuncia que presentó el Partido Socialista", ha afirmado el regidor, quien ha insistido en que no se ha apreciado "ninguna irregularidad" en este asunto.

El alcalde ha defendido además la actuación de Tirso Leal y del resto del Ejecutivo local. Según ha señalado, el trabajo del concejal de Urbanismo, "al igual que el de cualquiera de los miembros de este equipo de gobierno, es un trabajo serio, riguroso, transparente y conforme a la legalidad".

La resolución de la Fiscalía pone fin, por ahora, al recorrido de una denuncia anunciada por el PSOE en junio de 2025. La portavoz socialista, Belén Fernández, había solicitado entonces el cese de Tirso Leal por un supuesto conflicto de intereses vinculado a la adquisición de un terreno para la ampliación de suelo industrial, después de hacer públicas participaciones del edil, superiores a 40.000 euros, en una sociedad interesada en la operación.

Críticas al PSOE

En su comparecencia de este martes para presentar las actuaciones en el Hogar de Mayores 'La Bondad', Mateos ha cargado contra la estrategia de la oposición socialista y ha considerado que su intención ha sido "levantar ruido" en torno a un asunto que el equipo de Gobierno considera clave para el futuro de la ciudad. "Quienes están intentando hacer ruido con la buena marcha de la Ciudad de Cáceres o con las decisiones importantes que se están adoptando para el futuro de esta ciudad es el Partido Socialista", ha manifestado.

El alcalde ha ido más allá y ha asegurado que, con esta denuncia, el PSOE ha tratado de "entorpecer el avance de esta ciudad" en una cuestión que ha calificado de "sumamente importante", como es la modificación del Plan General Municipal para permitir la ampliación del área industrial de Capellanías.

En ese contexto, Mateos también ha contrapuesto la gestión del actual Gobierno local con la etapa anterior. Según ha defendido, se trata de "una decisión histórica en la Ciudad de Cáceres" que, a su juicio, los socialistas "no fueron capaces de ejecutar en cuatro años de gobierno" y que el actual Ejecutivo municipal está impulsando "en poco más de dos años".