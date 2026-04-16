Un nuevo corredor de compras para Cáceres: el ayuntamiento da el impulso definitivo al parque comercial Bogaris junto a Carrefour y Leroy Merlin

El Ayuntamiento de Cáceres ha dado este jueves el impulso definitivo para la creación de un nuevo área comercial en la parte oeste de la ciudad. Se trata del parque comercial de Bogaris, que estará ubicado entre los establecimientos de Leroy Merlin y Carrefour, en el entorno de la N-630.

El pleno del consistorio ha dado luz verde a la proposición de Alcaldía con los votos a favor de PP, Vox y Unidad Podemos y la abstención del PSOE. Esto supone un paso clave para el desbloqueo del proyecto comercial con la solicitud de cesión gratuita y sin contraprestaciones al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del tramo de la N-630 entre las glorieta Donantes de Sangre y la del Ferrocarril, entre los puntos kilométricos 553+090 y 554+622, con una longitud total de 1.532 metros. Se trata de un ajuste técnico respecto al acuerdo previo, cuyo objetivo es dejar expresamente recogido el carácter gratuito de la cesión del vial al consistorio.

Ordenación de accesos

Este movimiento administrativo es relevante porque afecta directamente al principal condicionante que ha frenado el desarrollo del proyecto: la ordenación de los accesos al futuro parque comercial, previsto en una desarrollo las zonas de mayor expansión urbana y comercial de la ciudad.

Imagen del pleno de hoy. / Carlos Gil

El objetivo del ayuntamiento es crear un gran corredor de compras para Cáceres en ese entorno gracias también al centro comercial Ruta de la Plata, Cáceres Way y Bogaris.

El expediente llevaba meses condicionado por la titularidad del tramo de carretera, actualmente dependiente del Estado, lo que impedía su tratamiento como viario urbano y, por tanto, la aprobación completa del desarrollo urbanístico asociado al ámbito.

Superado este trámite, el consistorio considera que el proyecto podrá avanzar hacia las siguientes fases urbanísticas, entre ellas el estudio de detalle y la posterior urbanización del ámbito. A partir de ahí, será la empresa promotora la que deba activar esa inversión y el desarrollo del parque comercial.

Queda la duda del motivo por el que el PSOE ha optado por abstenerse en la votación. Sí que ha sido aprobado por unanimidad la incursión en el orden del día de este punto. Esto se debe a que era una proposición de Alcaldía y no había pasado previamente por la comisión pertinente.