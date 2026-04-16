La película Sorda, proyectada en Cáceres, gana el Premio del Público LUX 2026 tras la votación de ciudadanos europeos y eurodiputados

La película Sorda, proyectada el pasado mes de marzo en la Filmoteca de Extremadura, en Cáceres, ha sido galardonada con el Premio del Público LUX 2026, tras la votación de ciudadanos europeos y eurodiputados.

La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Sabine Verheyen, ha destacado el valor del Premio del Público LUX como un reconocimiento a aquellas obras que permiten conocer experiencias ajenas y ampliar la mirada del espectador. En relación con la película, ganadora de esta edición, ha subrayado que el filme "hace exactamente eso, con coraje, calidez e insólita autenticidad". Verheyen ha elogiado la dirección de Eva Libertad, señalando que la cinta ofrece "una ventana inolvidable a la vida de una mujer sorda que navega por la maternidad en un mundo que no ha sido construido para ella". Asimismo, ha puesto en valor la interpretación de la actriz sorda Miriam Garlo, a quien ha calificado de "impresionante". En su valoración, la vicepresidenta ha afirmado que la película invita a "escuchar de manera diferente" y a avanzar hacia una Europa en la que "nadie se quede sin voz".

Impulso a la inclusión

Tras el anuncio, Eva Libertad expresó su deseo de que el premio contribuya a visibilizar a la comunidad sorda y la diversidad existente en Europa, así como a impulsar políticas de inclusión que mejoren sus condiciones de vida. Asimismo, manifestó su confianza en que este reconocimiento favorezca un cambio en la percepción social de la diversidad, de modo que deje de considerarse un problema y pase a entenderse como una riqueza humana.

Las películas nominadas

El resto de títulos que completaban la lista de finalistas eran Christy, dirigida por el irlandés Brendan Canty, It Was Just an Accident, del cineasta iraní Jafar Panahi, Premio Sájarov en 2012, Love Me Tender, de la francesa Anna Cazenave Cambet, y Sentimental Value, del noruego Joachim Trier.

Sinopsis y votación final

La película ganadora, Sorda, narra la historia de Ángela, una mujer sorda que espera un hijo junto a su pareja oyente. A lo largo del relato, afloran sus inquietudes en torno a la maternidad, especialmente en lo relativo a su capacidad para comunicarse e interactuar con su hija en un entorno que no está adaptado a sus necesidades. La obra fue seleccionada mediante la votación conjunta de ciudadanos de toda Europa y de los eurodiputados, quienes eligieron su película favorita a través de la plataforma del Premio del Público LUX. Ambos grupos aportaron el 50 % de la puntuación final.