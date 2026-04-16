El PSOE de Cáceres convoca una ruta por la solana de la Montaña el 19 de abril para fomentar la participación ciudadana

La Agrupación Socialista de Cáceres ha convocado para el domingo 19 de abril una nueva edición de "Pateando Cáceres", su programa de participación ciudadana, con una ruta por la solana de la Montaña, un enclave ligado al paisaje serrano que rodea la capital cacereña y muy frecuentado por senderistas y vecinos.

Una cita en la Solana de la Montaña

La actividad, según ha informado la Agrupación Socialista de Cáceres, comenzará a las 10.00 horas y tendrá como punto de salida el Espacio para la Creación Joven, ubicado en la Ribera del Marco, en el antiguo Molino y Almazara. La organización calcula una duración aproximada de tres horas para completar un itinerario de 7 kilómetros y dificultad moderada, pensado para personas habituadas a caminar por terrenos con desnivel.

La propuesta se enmarca en el programa "Pateando Cáceres 2025/26", una iniciativa con la que el PSOE local trata de combinar actividad física, convivencia vecinal y contacto directo con distintos espacios de la ciudad. En esta ocasión, el paseo discurrirá por la Solana de la Montaña, una zona que forma parte del sistema serrano de los alrededores de Cáceres y que destaca por sus valores botánicos, paisajísticos y por las vistas que ofrece sobre la ciudad y su entorno.

Salud, convivencia y escucha vecinal

La secretaria general de los socialistas cacereños, Belén Fernández, ha señalado que el objetivo de esta convocatoria pasa por fomentar hábitos saludables y, al mismo tiempo, reforzar el conocimiento del patrimonio natural del municipio. En sus palabras, "La Montaña es nuestro gran pulmón verde y un Paisaje Protegido que debemos cuidar entre todos".

Fernández ha afirmado además que el paseo quiere servir como espacio de convivencia y también como foro de escucha. "Queremos que este paseo sea un espacio de convivencia y, sobre todo, un foro de escucha activa para que los vecinos nos trasladen sus ideas sobre la conservación de nuestros senderos y el desarrollo sostenible de Cáceres", ha señalado.

Ese planteamiento enlaza con una línea cada vez más visible en la política local: vincular la participación ciudadana con el uso cotidiano de los espacios naturales del municipio. En una ciudad como Cáceres, donde la relación entre trama urbana y entorno paisajístico forma parte de su identidad, la conservación de senderos, accesos y zonas de alto valor ecológico se ha convertido en un asunto de interés vecinal.

Inscripción gratuita hasta el 16 de abril

La participación será gratuita, aunque requerirá inscripción previa por motivos organizativos. El plazo para apuntarse permanecerá abierto hasta el jueves 16 de abril a las 19.00 horas, según la información difundida por la agrupación local. Las personas interesadas podrán formalizar la inscripción a través del correo electrónico psoeinstitucionalcaceres@gmail.com o del teléfono 689 10 54 28 mediante WhatsApp.

Con esta nueva cita, el PSOE de Cáceres insiste en su idea de "construir ciudad paso a paso", una formulación con la que trata de trasladar la imagen de una acción política pegada al terreno y abierta a las aportaciones vecinales. La ruta de la Solana de la Montaña suma así una nueva convocatoria en un calendario que busca poner el foco en los enclaves naturales más singulares del municipio y en su uso compatible con la conservación.